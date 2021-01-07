多次發聲挺台灣國際參與　美國駐聯合國大使將訪台

美駐聯合國大使克拉夫特, 2020年9月底分享一張參加台美日合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊照片，背景擺放著一隻台灣黑熊... 美駐聯合國大使克拉夫特, 2020年9月底分享一張參加台美日合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊照片，背景擺放著一隻台灣黑熊布偶。(圖/Ambassador Kelly Craft@USAmbUN)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國國務卿蓬佩奧在當地時間6日宣布，美駐聯合國大使克拉夫特可望訪問台灣。

蓬佩奧說，台灣是美國可靠的夥伴，儘管中國不斷打壓，民主政治依然蓬勃發展。台灣展現了「一個自由的中國」所能達成的成就。

I am pleased to announce the upcoming visit of U.S. Ambassador to the United Nations Kelly Craft to Taiwan, a reliable partner and vibrant democracy that has flourished despite CCP efforts to undermine its great success. Taiwan shows what a free China could achieve. (美國國務院新聞稿)

蓬佩奧（Mike Pompeo）6日在聲明中，首先譴責香港政府大規模逮捕50多民泛民主派人士，顯示中共完全漠視人民應有的權利與法治社會(rule of law) 的觀念。他並呼籲中國盡快釋放這些人。

蓬佩奧強調美國不會坐視不管，將考慮對傷害香港民主自由的相關人士，加以制裁。

聲明最後蓬佩奧宣布，過去多次發聲支持台灣國際參與的美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。但他未透露克拉夫特訪台日期。

中央社報導，克拉夫特過去曾擔任美國駐加拿大大使，2019年5月獲總統川普提名擔任駐聯合國大使，並於當年9月正式上任。

克拉夫特擔任美國駐聯合國大使期間，多次透過不同場域為台灣發聲，支持台灣國際參與。克拉夫特去年(2020年) 12月出席華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）活動，就曾公開讚許台灣是真實良善力量，與中國侵犯人權的暴行形成鮮明對比。

去年9月，克拉夫特罕見與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐，她事後稱該次會面為「歷史性」會晤，也代表川普政府進一步強化與台灣的關係。

克拉夫特另一項令人印象深刻的台灣連結則是她去年9月底分享一張參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊照片，背景就擺放著一隻台灣黑熊布偶。

總統蔡英文與駐美代表蕭美琴當時都轉發這則推文，感謝克拉夫特為台灣發聲，蕭美琴還特別點出她「愛背景那隻台灣黑熊。」