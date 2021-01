多次發聲挺台灣國際參與　美國駐聯合國大使將訪台

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國國務卿蓬佩奧在當地時間6日宣布,美駐聯合國大使克拉夫特可望訪問台灣。

蓬佩奧說,台灣是美國可靠的夥伴,儘管中國不斷打壓,民主政治依然蓬勃發展。台灣展現了「一個自由的中國」所能達成的成就。

I am pleased to announce the upcoming visit of U.S. Ambassador to the United Nations Kelly Craft to Taiwan, a reliable partner and vibrant democracy that has flourished despite CCP efforts to undermine its great success. Taiwan shows what a free China could achieve.

(美國國務院新聞稿)