立委質疑TutorABC涉中資疑慮 投審會調查中

民進黨立委林俊憲今天質疑，線上英語教育平台TutorABC的實際經營者，已由中國平安保險集團掌握，而且號稱有20萬名會員的TutorABC，企圖規避中資審查，深入台灣教育領域，恐成文化統戰。

今天受邀出席記者會的經濟部投資審議委員會組長蘇琪彥說，針對中資查核，投審會會先針對股東身分等來做查核，而這個案子去年底有收到相關檢舉，也根據檢舉資料進行調查。

蘇琪彥接著指出，一些牽涉到司法調查權部分，會請相關單位協助調查，等資料回來再做後續認定。

TutorABC發布聲明稿表示，TutorABC為麥奇數位股份有限公司於公元2004年創立的英語品牌，台灣本土企業起家，而iTutorGroup為麥奇數位創辦人2008年投資創辦事業，但2019年平安集團投資iTutorGroup時，麥奇數位已非旗下公司。

林俊憲今天在立法院召開「紅色滲透又一樁？線上最大英語教育平台TutorABC疑秘密轉手中資」記者會，提出相關質疑。

林俊憲說，TutorABC雖宣稱未被中國公司收購，僅接受平安保險集團投資，但中國已有多篇報導，稱其母公司iTutorGroup被平安集團秘密收購，甚至直接稱為「旗下子公司」，公司代表人也被撤換，恐怕是以僑外資名義稀釋股權後入台。

林俊憲指出，由於教育業並未開放中資投資，可能因為這個緣故，TutorABC才想辦法撇清其與中國平安保險集團的關係；此外，TutorABC企圖規避中資審查，深入台灣教育領域，甚至還負責編輯台北市的自編教科書，恐怕成為文化統戰的一環。

林俊憲質疑，TutorABC號稱有20萬名會員，涵蓋全台灣各階層，掌握了TutorABC的會員個資，等同掌握台灣的社會狀況，這恐怕是平安保險集團收購最大的用意，也是最應擔心的地方。

林俊憲也說，TutorABC發布的中國政策中，要求教師們即使不住在中國，也須遵守中國的法律規定，因此有台灣教師寫信到總公司反應，卻得到「台灣是中國的一省」、「這是不需爭辯的政治議題」等回應。

林俊憲呼籲，TutorABC是以科技業的名義登記，實際上從事的卻是教育行為，像這類新興產業可能造成的模糊地帶，主管機關應思考如何防堵。