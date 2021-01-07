Alexa
  1. 首頁
  2. 環境生態

美國華府因川粉暴動宵禁•實施15天緊急狀態　我外交部表遺憾•提醒台灣人注意安全

■華盛頓市長梅利爾巴瑟宣布延長公共緊急狀態 (Public Emergency) 15天，以便因應任何突發狀況，隨時宣布新的宵禁措施。■美聯社報導，這雖然不是美國國會大廈首次出現暴動，但卻是220年來首次發生群眾阻撓政權移轉、褻瀆民主制度的事件。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/07 17:00
闖進國會大樓的暴徒, 遭警方壓制 (圖/<a href="https://abcnews.go.com/US/wireStory/capitol-violence-220-years-75097403" target="_blank">ABC NEWS</a>)

闖進國會大樓的暴徒, 遭警方壓制 (圖/ABC NEWS)

更新時間: 2021-01-07 17:00

首次發稿: 2021-01-07 14:59

相關新聞

【號外!!!】美國會認證拜登當選總統 ! 川普承認敗選　川粉暴力抗爭釀4死•舉世震驚　

【更新】美國會認證總統大選遭川粉暴力闖入釀4死•歐盟震驚　美各界呼籲潘斯副總統援引憲法•把川普趕下台 !

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國國會6日舉行2020年總統大選結果認證過程中，部分川普支持者闖入國會大廈、與警方爆發衝突，華盛頓市長梅利爾巴瑟 (Muriel Bowser) 在暴動發生後已宣布宵禁。時間從6日晚間6時到7日清晨6時。

她同時宣布延長公共緊急狀態 (Public Emergency) 15天，以便因應任何突發狀況隨時宣布新的宵禁措施。

我外交部今天對此表示遺憾，並指出駐美國代表處已發布緊急公告，提醒民眾注意安全。

根據各州選舉人團投票結果，民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）贏得美國2020年總統大選。現任總統川普向支持者喊話永不放棄、永不認輸後，部分支持者6日闖入國會大廈，與警方爆發衝突，導致大選結果認證程序中斷、華府實施宵禁。

美聯社報導，這雖然不是美國國會大廈首次出現暴動，但卻是220年來首次發生群眾阻撓政權移轉、褻瀆民主制度的事件。

In more than 220 years, the U.S. Capitol had seen nothing like it: a roiling mob, forcing its way past its majestic marble columns, disrupting the passage of power, desecrating the seat of the world’s greatest democracy. (abc news/ap)

中央社引述外交部今天（7日) 說，將持續密切關注相關發展。對於華府實施宵禁，駐美代表處已發布緊急公告，提醒民眾提高警覺、注意安全，避免在宵禁期間外出；代表處將隨時對旅居華府的民眾提供必要協助。

相關新聞

【號外!!!】美國會認證拜登當選總統 ! 川普承認敗選　川粉暴力抗爭釀4死•舉世震驚　

【更新】美國會認證總統大選遭川粉暴力闖入釀4死•歐盟震驚　美各界呼籲潘斯副總統援引憲法•把川普趕下台 !
宵禁
華盛頓
華府
外交部
緊急狀態
台灣

相關新聞

中國製Amazing A32手機傳資安漏洞 台灣大哥大急推軟體更新
中國製Amazing A32手機傳資安漏洞 台灣大哥大急推軟體更新
2021/01/06 19:58
用喝的黑森林蛋糕！臺虎精釀「台灣黑熊」國際賽事摘金　加碼推出限量版突破黑啤酒想像
用喝的黑森林蛋糕！臺虎精釀「台灣黑熊」國際賽事摘金　加碼推出限量版突破黑啤酒想像
2021/01/06 17:26
2021台灣燈會動起來！豪華朗機工108根孟宗竹、216片玻璃打造17公尺主燈
2021台灣燈會動起來！豪華朗機工108根孟宗竹、216片玻璃打造17公尺主燈
2021/01/06 14:31
美國務院罕見公開: 將與台灣官方在7日舉行　政治軍事視訊對話
美國務院罕見公開: 將與台灣官方在7日舉行　政治軍事視訊對話
2021/01/06 11:06
【北雨南旱】56年來首度「豐水期」無颱風過境　水利署: 台灣缺水危機如沙漠國家般險峻
【北雨南旱】56年來首度「豐水期」無颱風過境　水利署: 台灣缺水危機如沙漠國家般險峻
2021/01/02 20:45