美國華府因川粉暴動宵禁•實施15天緊急狀態　我外交部表遺憾•提醒台灣人注意安全

更新時間: 2021-01-07 17:00

首次發稿: 2021-01-07 14:59

相關新聞

【號外!!!】美國會認證拜登當選總統 ! 川普承認敗選 川粉暴力抗爭釀4死•舉世震驚

【更新】美國會認證總統大選遭川粉暴力闖入釀4死•歐盟震驚 美各界呼籲潘斯副總統援引憲法•把川普趕下台 !

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國國會6日舉行2020年總統大選結果認證過程中,部分川普支持者闖入國會大廈、與警方爆發衝突,華盛頓市長梅利爾巴瑟 (Muriel Bowser) 在暴動發生後已宣布宵禁。時間從6日晚間6時到7日清晨6時。

她同時宣布延長公共緊急狀態 (Public Emergency) 15天,以便因應任何突發狀況隨時宣布新的宵禁措施。

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

我外交部今天對此表示遺憾,並指出駐美國代表處已發布緊急公告,提醒民眾注意安全。

根據各州選舉人團投票結果,民主黨籍候選人拜登(Joe Biden)贏得美國2020年總統大選。現任總統川普向支持者喊話永不放棄、永不認輸後,部分支持者6日闖入國會大廈,與警方爆發衝突,導致大選結果認證程序中斷、華府實施宵禁。

美聯社報導,這雖然不是美國國會大廈首次出現暴動,但卻是220年來首次發生群眾阻撓政權移轉、褻瀆民主制度的事件。

In more than 220 years, the U.S. Capitol had seen nothing like it: a roiling mob, forcing its way past its majestic marble columns, disrupting the passage of power, desecrating the seat of the world’s greatest democracy. (abc news/ap)