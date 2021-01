川粉攻進國會CNN竟「對照」香港青年占領立法會！中共爽當官宣

(台灣英文新聞/楊琇羽綜合外電報導)美國國會大廈6日遭川普堅定支持者攻陷,現場衝突升高,更有女支持者在鎮暴過程中意外遭射殺傷重身亡,引起國際媒體關注報導,不過CNN香港記者的一則相關推文,竟把香港青年占領立法會行動照片,對比今日川普支持者攻陷國會的照片,稱「都是對他們不信任的政府做出反動」,引發眾怒,包括前美國務院資深顧問葛來儀都回應「錯誤至極!」

美國聯邦參、眾議員6日在眾議院召開聯席會議,確認選舉人團投票結果(拜登306票對上川普232票)。儘管參議院共和黨籍領袖麥康奈(Mitch McConnell)事前呼籲依體制運作,逾150名共和黨員仍不甩,而副總統彭斯更拒絕川普要求,表示無法利用自身權力去否定選舉人團投票結果。

同一時間,國會山莊場內情勢川普居下風,場外的川普支持者卻失控,數周來大喊選舉不公的大批示威者衝撞警察闖入國會大廈,場面極度混亂,國會議員被迫躲藏桌下並隨地找辦公物品掩護自保。美聯社報導,示威者闖入過程中,一名女性中槍送醫傷重不治。

美國開國以來前所未見的國會衝突行動,引發全球媒體關注報導,不過,CNN駐香港記者里普利(Will Ripley),竟然發送了一則令外界錯愕的推文:

里普利在台北時間7日上午衝突發生後,旋即推文放了兩張照片做對比,上圖標註是2019香港抗議民眾占領立法會,下圖是如今川普支持者在華盛頓攻陷國會。下方補述「香港支持民主運動和挺川行動雖然是二個很不同的群體,但都是感受到被迫害/被邊緣化,因此試圖干擾他們所不信任之政府的運作。」

這番對比,在短短四小時內引起數百則反對的留言,包括前美國務院資深顧問、華府智庫「戰略暨國際研究中心」( CSIS)中國權力專案主任葛來儀(Bonnie Glaser),她在下方留言,指這樣的對比實在「錯誤至極!」她說這樣的錯誤論述根本正中北京下懷,一名真正的記者應該要知道當中的區別,「若你不知道,那做點功課吧!香港爭民主抗議人士不是在政變」。

香港人權運動人士Sophie Mak推文回覆,香港青年占領立法會是爭民主,但華府抗議人士的訴求是反民主,情況大不相同!她強調,一邊是反集權爭民主,一邊是反對民主選舉的結果。

在一面倒的批評聲中,還是有網友試圖緩頰,指里普利試圖對比兩個團體的「感受」而已。不過,傷害已造成,中共官媒Global Times就在里普利推文後三小時,果然如葛來儀所料,中共官媒依樣畫葫蘆,對比香港「民主英雄」與華府「目無法紀暴徒」,其中穿插美國國務卿龐佩奧過去力挺港民爭民主的評論,酸度爆表,成為中共現成的官宣素材。

