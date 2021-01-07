川粉攻進國會CNN竟「對照」香港青年占領立法會！中共爽當官宣

（台灣英文新聞／楊琇羽綜合外電報導）美國國會大廈6日遭川普堅定支持者攻陷，現場衝突升高，更有女支持者在鎮暴過程中意外遭射殺傷重身亡，引起國際媒體關注報導，不過CNN香港記者的一則相關推文，竟把香港青年占領立法會行動照片，對比今日川普支持者攻陷國會的照片，稱「都是對他們不信任的政府做出反動」，引發眾怒，包括前美國務院資深顧問葛來儀都回應「錯誤至極！」

美國聯邦參、眾議員6日在眾議院召開聯席會議，確認選舉人團投票結果（拜登306票對上川普232票）。儘管參議院共和黨籍領袖麥康奈（Mitch McConnell）事前呼籲依體制運作，逾150名共和黨員仍不甩，而副總統彭斯更拒絕川普要求，表示無法利用自身權力去否定選舉人團投票結果。

同一時間，國會山莊場內情勢川普居下風，場外的川普支持者卻失控，數周來大喊選舉不公的大批示威者衝撞警察闖入國會大廈，場面極度混亂，國會議員被迫躲藏桌下並隨地找辦公物品掩護自保。美聯社報導，示威者闖入過程中，一名女性中槍送醫傷重不治。

美國開國以來前所未見的國會衝突行動，引發全球媒體關注報導，不過，CNN駐香港記者里普利（Will Ripley），竟然發送了一則令外界錯愕的推文：

里普利在台北時間7日上午衝突發生後，旋即推文放了兩張照片做對比，上圖標註是2019香港抗議民眾占領立法會，下圖是如今川普支持者在華盛頓攻陷國會。下方補述「香港支持民主運動和挺川行動雖然是二個很不同的群體，但都是感受到被迫害／被邊緣化，因此試圖干擾他們所不信任之政府的運作。」

這番對比，在短短四小時內引起數百則反對的留言，包括前美國務院資深顧問、華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser），她在下方留言，指這樣的對比實在「錯誤至極！」她說這樣的錯誤論述根本正中北京下懷，一名真正的記者應該要知道當中的區別，「若你不知道，那做點功課吧！香港爭民主抗議人士不是在政變」。

香港人權運動人士Sophie Mak推文回覆，香港青年占領立法會是爭民主，但華府抗議人士的訴求是反民主，情況大不相同！她強調，一邊是反集權爭民主，一邊是反對民主選舉的結果。

在一面倒的批評聲中，還是有網友試圖緩頰，指里普利試圖對比兩個團體的「感受」而已。不過，傷害已造成，中共官媒Global Times就在里普利推文後三小時，果然如葛來儀所料，中共官媒依樣畫葫蘆，對比香港「民主英雄」與華府「目無法紀暴徒」，其中穿插美國國務卿龐佩奧過去力挺港民爭民主的評論，酸度爆表，成為中共現成的官宣素材。