共同社：日本首相菅義偉最快7日下午發布緊急事態

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）日本國內昨（6）日新增新冠肺炎確診人數達到6004人，再創紀錄，現有消息傳出，首相菅義偉最快今（7）日將決定針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情嚴峻的首都圈發布「緊急事態宣言」，預計實施期間為1月8日至2月7日。

日本共同社獨家報導，因新冠疫情持續蔓延，日本首相菅義偉最快在7日下午決定以1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣與神奈川縣）為對象，再次發佈緊急事態宣言。緊急事態宣言期間內，要求餐飲店提前至晚上8點打烊，包括百貨店、運動設施、遊藝場所和娛樂設施等。日本政府也將修法，公布不配合提早打烊店家。

政府並呼籲企業多利用在家工作，減少7成到公司上班的員工，鼓勵企業推行遠程辦公和輪班。

呼籲民眾晚上8點以後避免不必要非緊急的外出同時，在大型活動也將採更嚴格人數限制，如入場人數只能到場地容許人數的一半，或設置上限5000人等。

不過，此次未求中小學一律停課，大學入學共通考試和高中入學考試等將在做好防疫措施下照常舉行。

報導指出，日本政府今天上午召開傳染病專家組成的諮詢委員會，說明發布緊急事態宣言的規劃、聽取專家意見；下午國會參眾兩院聽取政府報告與進行質詢；菅義偉擬傍晚在政府的對策本部發布緊急事態宣言。