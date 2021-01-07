台北大直英迪格酒店驚傳命案！？邀集台灣新銳導演、編劇與多位專業演員聯合打造實境角色體驗

台北大直英迪格酒店為搶攻即將到來的寒假市場，於本（一）月下旬推出住房專案，結合沉浸式劇場與實境角色扮演的「彼岸」，將酒店直接變成「命案現場」，住客身歷其境，冒險緝凶。「彼岸」住房專案即日起開放預訂，2021年1月23日（六）起始可入住，於1月24日（日）展開首場解謎遊戲；專案售價每套5千8百元（含稅與服務費），可享高級客房住宿一晚、翌日雙人早餐與2張「彼岸」票券，訂房請致電02 3518 7724、7727

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，「在台北市酒店市場低迷也不想陷入價格戰惡鬥的狀況下，異業結盟與強化特色，絕對是未來酒店業發展的趨勢。定位為都市度假酒店的我們，未來會持續規劃不同的活動與相關專案，希望能夠以此做出市場區隔，持續拉抬媒體曝光與酒店營收。」

打破觀眾與舞台的界線，強調讓觀眾主動介入，甚至參與表演的沉浸式劇場（immersive theater），會因觀眾涉入的程度、角色與空間轉移的過程，讓整個演出的體驗更為多變；而由玩家親自到特定地點，實際扮演遊戲角色，透過現場環境與和其他玩家的互動過程，找出線索、拼湊真相，考驗推理能力，完成任務的實境角色扮演遊戲（Live Action Role Playing，LARP），在國內也深受許多人的喜愛。

「彼岸」融合沉浸式劇場與實境角色扮演遊戲，讓酒店變成「命案現場」，住客根據現場給予的劇本投入不同陣營，透過暗藏在酒店各個空間內的物件與NPC（Non-Player Character，非玩家所扮演與控制的角色）給予的提示，尋找關鍵線索，揪出兇手、解救人質、揭發真相。

在國內密室逃脫與解謎遊戲界中頗有知名度的A5 Studio負責這次「彼岸」規劃製作，並結合全新沈浸式劇場品牌「故事里」內的編劇、劇場演員與場景設計等專業人才，打造前所未有的體驗。他們將台北大直英迪格酒店獨特的「磚窯文化」與「水岸生活」融入整個活動：從晚宴裡的一條人命，意外揭開磚瓦與造船兩大家族數百年的恩怨，進而引起連同警方在內的三方人馬陷入危機四伏的人質挾持與火爆槍戰之中。玩家將跟隨事件發生的場景、角色的對話，從中找出蛛絲馬跡，挖掘真相，找出真兇，體驗解謎的刺激與破案的喜悅。

了解更多資訊，歡迎撥打訂房專線：02-3518-7724、7727洽詢，或上台北大直英迪格酒店臉書專頁https://www.facebook.com/HotelIndigoTaipeiNorth/ 隨時掌握最新餐飲住宿優惠訊息。

「彼岸」活動日期與場次

活動日期：2021年1月24、30日；2月6、15、16、28日。

活動場次：早場／上午10至12時、午場／下午4至6時

