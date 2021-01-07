入住板橋凱撒「2021等你來挑戰」住房專案 5秒內完成任務現折五百元！

拋開煩悶的2020，終於迎接嶄新的2021年！雖然全球疫情依舊嚴峻，但台灣防疫控制得當，國內民眾得以安心出遊，深度遊玩感受台灣的美好與溫暖。板橋凱撒大飯店在新的一年限期推出「2021等你來挑戰」住房專案，即日起平日每晚2,799元入住豪華客房，住宿當下只要挑戰五秒內完成指定口訣：「在台旅遊不擔心，防疫口罩最細心，住宿凱撒很放心，2021我要當個幸運星」，即可現折五百元房價！其創意來自於六七年級生必看經典港劇「如來神掌」裡面經典台詞-大俠愛吃漢堡包其發想，希望在新的一年提供給旅客趣味性之餘、更帶來新的開始與希望，盼疫情早日受控，生活盡快回復正常。此住房專案僅供官網線上訂房或電話預約02-89643968 / https://reurl.cc/yg5OlM，讓每位入住房客與板橋凱撒共同創造美好的回憶！

【2021等你來挑戰】住房專案內容

即日起-2/9止，平日每晚2,799元起

 本專案入住時間為晚上六點後，退房時間為隔日下午兩點前。

 辦理入住時5秒內挑戰指定口訣，闖關成功現折500元，每房最多乙次。

口訣:在台旅遊不擔心，防疫口罩最細心，住宿凱撒很放心，2021我要當個幸運星

 本專案不可使用CLR通用券

 本專案不得與住宿券和其他專案合併使用(包含信用卡優惠)

 詳情或預約請洽訂房專線02-8964-3968/ https://reurl.cc/yg5OlM