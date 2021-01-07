富貴珍饌團圓外帶年菜及豐盛新春饗宴 中西式美食盡在長榮文苑酒店（嘉義）

農曆春節即將到來，在這華人相聚團圓的重要節日，長榮文苑酒店（嘉義）主廚精心推出限量《嘉鄉味：富貴珍饌團圓年菜組》，採常溫外帶，每套8,888元讓您帶回家輕鬆端上桌就有五星級桌菜享用，1月31日前訂購且付清全額，再加贈紅酒禮盒(2瓶)；此外，春節期間(除夕晚餐~初三)酒店推出每席15,888元+10%起的新春中式精緻團圓圍爐宴，酒店2F咖啡廳新春自助饗宴，除無限供應美味料理並加碼自助餐菜色全面升級，每位大人皆能獨享乙份龍蝦，更有抽獎活動讓賓主盡歡！

富貴珍饌團圓年菜組及牛轉錢坤福滿門禮盒 讓您輕鬆精緻上菜

長榮文苑酒店（嘉義）的《嘉鄉味：富貴珍饌團圓年菜組》包含：三陽慶開泰（蘋果烏魚子、麥片炸鰻魚、酒釀白刺蝦）、福到春意濃（松子鮑魚濃雞湯）、祥龍齊賀歲（上湯龍蝦佐時蔬）、富貴年有餘（義式水煮雪花䱨）、五福齊臨門（瑤柱什菇娃娃菜）、年年慶豐收(茶樹松坂肉油飯）、新春好彩頭（文苑淨素蘿蔔糕）、牛年鴻運來(桂花紅棗燉桃膠）共六道菜。中餐主廚劉坤河具有20多年星級飯店經驗，他表示菜色採用中菜西吃的方式來呈現料理的美味，食材使用烏魚子、龍蝦、鮑魚、娃娃菜、干貝絲、桂花、紅棗、枸杞等入菜，增添年節的澎湃感。

值得一提的是：松子鮑魚濃雞湯以台式手法烹調，用全雞(象徵全家)，塞入調味後的糯米，紅棗，枸杞，湯底則採用大火熬煮四小時的濃白湯及糯米漿，炸香的松子及杏鮑菇，竹筍及鮑魚，讓湯頭更濃郁及豐富、茶樹松坂肉油飯取豬的松坂肉部位以特製叉燒醬醃入味後再火烤，並加入茶樹菇提味，整份油飯香氣四溢。

長榮文苑酒店堅持年菜要提供新鮮製作的常溫年菜，美味就如同於五星級飯店現場享用一般，即日起至2020年2月5日止接受預訂，訂購前30組再贈送精美保溫提袋，1月31日前訂購且付清全額，加贈紅酒禮盒(2瓶)，限領貨當日取用，請於取貨三天前來電訂購(05)366-9955。

長榮文苑酒店亦有推出《牛轉錢坤福滿門》禮盒，每套售價800元，內含：文苑淨素蘿蔔糕、栗子蜜花豆年糕、肝腸、臘腸、臘肉等五道年節必備餐點，符合國人年節採購需求，送禮自用皆宜。

外帶年菜及春節禮盒提貨日期為2021年2月9日至10日11時30分至12時30分或17時30分至18時30分以及除夕2月11日11時30分至12時30分或15時至16時；訂購前30組再贈送精美保溫提袋。

牛年相聚歡 中西式團圓圍爐宴 美食歡樂都在文苑酒店

除了澎湃的年菜外帶，也提供中西式料理圍爐宴讓消費者選擇。長榮文苑酒店特於春節期間(除夕晚餐~初三)酒店推出每席15,888元+10%的新春中式精緻團圓圍爐宴以及每席22,888元+10%的包廂圍爐宴可供選擇，每桌皆享果汁暢飲服務，除夕當晚文苑廳還有樂團表演及首獎價值16,800元的文苑套房、無國界料理自助餐券等抽獎好禮，菜單詳情歡迎至酒店官網下載，席次有限，為避免向隅，請把握機會來電訂席。

酒店咖啡廳新春自助饗宴，於春節期間(除夕晚餐~初三)除無限供應西式、歐式、日式、粵式、台式、泰式等無國界佳餚美味料理並加碼升級自助餐菜色，每位大人都能獨享乙份龍蝦，另外，當日咖啡廳累積消費滿8,000元即可參加抽獎；此外，2月11日(除夕)~2月16日(初五)住宿文苑酒店的房客皆可享自助餐價9折優惠，邀請闔家在圍爐餐桌上環遊味覺地圖，更藉此祝福來長榮文苑酒店用餐的賓客們來年運氣牛轉錢坤、豐收滿滿。