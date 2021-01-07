香格里拉為到訪新加坡的旅客提供新冠肺炎醫療保險

鑑於新冠肺炎疫情的持續發展，香格里拉集團旗下位於新加坡的四間酒店為計劃於明年到訪新加坡的旅客，提供保額達250,000新加坡元的新冠肺炎保險，為客人在疫情期間的出行保駕護航。客人無需為該保險承擔額外費用。

新冠肺炎保險將適用於經互惠綠色通道（Reciprocal Green Lane）或持有航空通行證前往新加坡的國際旅客。

一直以來，香格里拉將客人和員工的安全與健康視為首要任務，於2020年6月已推出「安心守護承諾」。此次提供新冠肺炎保險，旨在為疫情期間到訪新加坡的客人提供額外的健康保障。

香格里拉集團東南亞及澳大拉西亞區域首席執行官陳光良表示：「我們堅持以客為本，酒店營運中的每個細節均以客人的健康和安全為基礎。在全面提升酒店的衞生安全防範措施後，我們再額外為入住新加坡酒店的客人提供新冠肺炎保險，以進一步提升旅客的出行信心。」

陳光良進一步表示：「集團首先於新加坡推行該計劃，是基於當地政府正逐步放寬旅遊限制，並強調新冠肺炎保險是重建旅客信心的關鍵。為國際旅客提供額外保障的這項舉措，再次體現了香格里拉集團致力為客人持續營造安全舒適環境的承諾，以及歡迎客人隨時歸來、在酒店享受屬於他們的美好時刻的誠摯期待。」

客人透過香格里拉集團官網（https://www.shangri-la.com/cn/）、官方手機應用程式、預訂電話或電郵，直接跟集團預訂在2021年1月1日至2021年6月30日期間入住的客房（房價需為官網公示的統一價格），無需額外費用即可自動獲得該新冠肺炎保險。

此次的保險計劃由美亞旅遊保險（AIG Travel）承保，主要保障範圍 包括在新型冠狀病毒檢測呈陽性時，為旅客提供高達250,000新加坡元的保障額，用於支付必要的醫療費用及合理開支；因治療新型冠狀肺炎需要延長行程時，為旅客支付額外的住房及旅行費用 。若客人在新加坡的旅途中不幸確診新冠肺炎，可致電美亞保險專線尋求緊急協助。另外，美亞將於行程期間為旅客提供24小時無間斷的旅行支援。