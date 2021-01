【更新】美國會認證總統大選遭川粉闖入暴民一死•歐盟震驚　美各界呼籲潘斯副總統援引憲法•把川普趕下台 !

警方鎮暴過程中, 國會大廈一度傳出爆炸聲, 並出現熊熊火光 (路透)

支持川普的暴徒, 6日爬上國會大廈西牆 (美聯社)

更新時間: 2021-01-07 12:04

首次發稿: 2021-01-07 10:05

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)美國國會6日下午召開聯席會議,認證2020年總統大選結果,由副總統彭斯(Mike Pence)主持會議,預料將確認民主黨籍候選人拜登當選總統。

不料大批川普支持者湧入華府國會大廈,聲稱選舉不公。暴徒打破窗戶並與警方發生衝突,結果有一名女子在鎮暴過程中遭到槍擊,送醫後不治,據悉這名女子也是川普支持者。華府警方表示,他們逮捕了13人,並沒入5項武器。

當時情況緊急, 主持會議的副總統潘斯,一度撤離議場。

眾議院內多名持槍警察, 面對暴徒掏槍戒備 (美聯社)

闖入國會大廈的暴徒, 一度使用滅火器當武器, 與警方對峙 (路透)

不願承認敗選的川普總統,6日雖然公開呼籲闖進國會大廈的暴力支持者回家,但仍不斷宣稱這次大選有舞弊情形,他的勝利被人偷走了 (the election was stolen) 。

6日的川粉暴動導致國會認證總統當選人的過程與辯論一度中斷,不過BBC與CNN的最新消息指出,美國國會目前已經重新展開會議。

副總統潘斯在重新主持會議時嚴厲指出: 那些在國會大廈製造暴亂的人,你們沒有勝利!

來自猶他州的共和黨參議員羅姆尼 (Sen. Mitt Romney) 在發言時除譴責這次暴動 , 並痛斥川普總統煽動暴亂:

"What happened here today was an insurrection incited by the President of the United States," said the junior senator from Utah, speaking from the Senate floor.

民主黨籍的美國前總統歐巴馬也毫不客氣批評,這次暴亂是由現任總統 (川普) 煽動的("incited by a sitting president")!

CNN報導,華盛頓哥倫比亞特區司法部長(Attorney General) 卡爾拉辛 (Karl Racine) 要求副總統潘斯召集內閣會議,依據憲法第25條修正案 (the 25th Amendment) ,將川普罷黜,保護美國的民主制度。根據第25條修正案: 當總統明顯失能無法視事時,副總統可繼任總統職務,就算是總統僅僅是短暫生病或失能。

In Case of the Removal of the President from Office, or of his Death, Resignation, or Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall devolve on the Vice President,

and the Congress may by Law provide for the Case of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President and Vice President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected.

(美國憲法第25條修正案第一款)