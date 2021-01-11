〈時評〉企業界四缺　亟待台灣政府解決

配合政府減碳及再生能源政策，台鐵繼潮州車輛基地（ 圖）後，也規劃在高雄機廠設置太陽能發電設備。 配合政府減碳及再生能源政策，台鐵繼潮州車輛基地（ 圖）後，也規劃在高雄機廠設置太陽能發電設備。 (來源 中央社)

台灣科技界蓬勃發展，但是企業家共同擔心4缺問題，包括缺電、缺水、缺土地、缺人力，如何解決？政府要有長期規劃，才能讓企業界無後顧之憂，積極推動經濟發展，並滿足人民生活需要。

以缺電為例，2025年非核家園時程日益迫近，政府規劃再生能源佔總發電量20％，其中太陽光電應達20GW(十億瓦)，占67％，目前進度嚴重落後，如何追趕？政府要卯足全力才行，否則勢將跳票。

綠電現在是非核家園成敗關鍵，其中太陽光電預計裝置容量規劃所佔比重最大，也是非核家園成敗之關鍵。目前政府雖然多方鼓勵民間投資，但是進度不理想，截至去(2020)年底止，僅完成5.2GW，與原規劃預期目標6.5GW，相差達20％，後面僅剩5年，如何快馬加鞭，完成不足的14.8GW，平均每年要達到5GW，幾乎等於過去5年完成的總數量，看來是不可能的任務。

分析當前太陽光電進度落後的原因，還是政府開放及奬勵不足。將重點放在農地及魚池為主，對於公有土地如學校、公有辦公廳舍、停車場、學校、低地力地區、公有市場、不敏感之軍事用地、埤塘⋯等，太多可以運用的空間，都有待政府加強協調，提供太陽光電業者種電。

至於民營工廠、住宅大樓，或高度污染廢地，也都是政府可以考慮奬勵種太陽光電的對象，並不一定要將推動太陽光電侷限於農地或漁池。

最近農委會規定，2公頃以下農地不許搭建太陽光電場，這是保護農業土地及國家糧源，可以理解，但是卻大幅限縮了可用於建置太陽光電的土地。至於漁池種電問題，

漁民最大的困擾是每年至少兩次要放水曬池，讓漁池恢復活力，如果蓋太陽能電板，漁民要如何曬池？這是農漁政單位必須協助解決的難題，才能讓漁業及太陽光電發展兼籌並顧。

目前中南都鄉間禽畜舍也是可以積極考慮搭建太陽能光電板目標，問題是饋線未必能夠提供得上，加上禽畜舍是否耐用堅固足夠20年光電板的壽命，都是必須克服的問題，即使這些禽畜舍都用上，還是遠不如預期太陽光電未來所需。

行政院有必要協調各部會，全面盤點各類可供太陽光電種電空間，群策群力，在僅剩5年內，快馬加鞭，趕上綠電需求步伐。

供水方面，政府可以考慮鼓勵民間投資海水淡化工廠，或廢污水回收廠，只要提供合理利潤，開放民間企業投資水資源供應，不再由台灣自來水公司獨家經營全台用水事業，應是可以考慮之方向。

再談到工業用地缺乏，最近力積電董事長黃崇仁表示，兩年前他在苗栗銅鑼工業區購地，準備設立十二吋晶圓廠，當時只有兩家企業設廠，現在卻從北到南都找不到工業用地，如何解決？政府有必要重新檢討國土規劃，有計劃釋出工業用地，供企業發展之用，並且嚴防人為囤積炒作，協助企業在台灣生根發展。

人力供需失衡問題，去年新冠肺炎疫情肆虐，全球鮭魚返鄉回台人數達25萬人，是主計總處統計，截至2019底，出國發展總人數73.8萬人的三分之一強，政府應該有計劃協助回流人就學、就業、就養，讓青年學子能夠妥善安排到各級學校繼續學習，而且需要工作之人力，能夠透過職業訓練，以及就業輔導，投身國家經濟發展，既可防止發生失業盲流，製造社會問題，亦可解決企業人力缺乏困擾。而幼子或老人，亦均應妥善安置就養，維護社會安定。

台灣經濟目前是最佳狀態，但是企業界大老所提「4缺」的擔憂，值得政府重視，應該逐一妥善規劃，讓企業界都能在台灣安心發展。