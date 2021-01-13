【投資理財老生常談】2021年亮眼標的－電動車產業鏈

台股走過亮眼的2020年，今(2021)年面對最大的挑戰，預料仍可能是新冠肺炎疫情變數，至於機會呢？除了延續半導體產業鏈蓬勃發展外，電動車產業鏈將為台灣開啓未來10年大機會，值得重視。

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電動車將在未來兩年內，快速取代傳統燃油汽機車，產業動能大爆發，商機龐大。電動車產業鏈分為電池、電機、汽機車，依成本分析，電池系統佔40至50％，驅動系統15至20％，車身及底盤16至18％，三大系統佔整車成本80％。種類可分為EV(純電動車)、HV(混合動力車)、PHV(插電式混合動力車)、REV(增程式電動車)。

電動車產業上游為鋰電池材料、中游是電動車電池、馬達等零組件、下游是電動汽機車及自行車製造。預估2030年全球電動汽車將達3千萬輛，2040年達到6千萬輛，佔新車總市場55％。未來電動車發展，將聚焦於電池技術，包含無缐充電、全固態鋰電池及燃料電池等，先進車電包含Level3～Level4自動輔助駕駛、車聯網及車輛共享，將帶給電動車更廣泛的應用。

電動車產業鏈長期看好，目前投入之企業極多，但是能夠成功者將不到十分之一，因此投資人如何慎選標的，成為極大挑戰。以上游材料業為例，因專利技術與資源需求龐大，材料商多為財團支持，例如台塑集團與長園科技合資成立台塑鋰鐵材料；中鋼旗下中碳與永裕轉投資新永裕，投入負極材料生產；宏瀨科技投入生產磷酸錳鐵鋰，還有康普、美琪瑪等，分別投入硫酸鎳、硫酸鈷等研發。至於投入中游產業之上市櫃公司，至少30家，下游產業的有15家。

元大證券最近嗅到電動車商機，推出「元大電動車ETN」，搶搭Tesla、AppIe Car商機，上市後交易熱絡，每股發行價格5元，每張5000元，未嘗不是投資人可以考慮的選擇。

「元大電動車N」連結的標的為「台灣指數公司」與財團法人車輛研究測試中心，合作編製的「特選台灣電動車代表報酬指數」，篩選符合流動性與市值要求的個股，作為成份股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業最新動態及趨勢，但是投資ETN或ETF仍有風險，投資人做投資決策時，宜先了解清楚再投資。

以目前開發電動車商機，較有成果的上市櫃公司，大約有18家，分別是台達電、東陽、和大、致茂、佳世達、緯創、威剛、東元、台半、新普、正新、裕隆、亞崴、亞光、群創、同致、胡連、TPK-KY。這些企業都已具有相當基礎，值得注意其發展，尋求投資機會。本專題擇要分析。

台達電(2308)走過風光的2020年，今(2021)年又獲選外資最青睞標的之一，潛力不容小覷，其泰國子公司去年因電動車(EV)商機下，股價狂飆12倍，在日經亞洲指數(A300)中居冠。

三菱汽車、台達電及雙方泰國子公司，已簽署合作備忘錄(MOU)，將提供充電設備情報給泰國地方電力局(PEA)營運APP，讓使用者易於找到充電設備，規劃於2036年前，導入120萬台EV，台達電正積極規劃充電設備。

台達電最近分別協助台塑打造綠色資料中心，用電量減少3成。在彰濱太陽光電場裝置的1.5MW/1.5MWH儲能系統，已正式交付工業技術研究院啓用，是彰濱光電場儲能廠商中，首座工研院驗收，併網啓用之業者。台達電資本額259.75億元，淨值54.1元，近5年配息均為5元，EPS在7元以上，且穩定成長，應為績優之電動車標的。

東元電機(1504)積極發展電動車動力系統，去年一口氣囊括11項台灣精品獎，並以高效能次世代電動車動力系統T Power，獲頒台灣精品獎金質奬，已獲台灣廠3.49噸電動商用貨卡訂單，正與日本、泰國、印度、越南等，多家國外電動車業者洽談合作商機，可望在2021年第三季後，逐步實現。

東元發展的T Power是國產自製，唯一將車用馬達與驅動器合一的廠商，先進技術領先台灣市場，採用模組系列化設計及高效率電動車用永磁同步電機，體積減少25％，重量減輕15％，輸出功率提升1.8倍，動力系統可以擴充到50KW至130KW範圍，適用於多樣的乘用車與商用車。下一階段將擴大模組至150KW至250大型巴士、大貨車、和其他特殊應用載具商機，應具相當潛力。

東元因為寶佳集團持續增加持股至27％，明年董事改選山雨欲來風滿樓，而東元與華新集團完成換股協議，華新麗華以每1股換發東元電機0.83股，華新將持有東元8％股權，東元將持有華新6％股權，雙方並將推動業務合作。東元電機目前經營權之爭，如果視為股東行動主義實踐，亦可視為正向發展。

東元目前資本額196.77億元，每股淨值31.52元，去年配息0.99元，至第三季累計盈餘EPS 1.41元，財務、業務健全穩定發展，在電動車概念股中，應該是安全有機會之優質標的，投資人可以在合適價格時，考慮長期投資。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。