台南大員皇冠假日酒店虛度「莓」好 酸甜味覺精采紛陳

草莓控看過來，又到了草莓盛產季節，為了搶搭這波粉紅浪漫勢力，台南大員皇冠假日酒店由行政總主廚周烈成與點心主廚劉靖晟聯手推出多樣化的草莓主題下午茶，不只造型多變、精緻可愛，每個都好繽紛，口味上更富令人驚喜的創意。草莓季單人下午茶488元起、雙人下午茶888元起，讓我們與草莓來289吧，一場季節限定的美麗邂逅幸福食光！

天冷正是草莓盛產季，持續為冬季美食增添幸福的滋味！台南大員皇冠假日酒店即日起至2021年2月28日止，推出草莓英式下午茶，當中「草莓慕斯」造型就是擬真的小草莓，甜美地像是現採的新鮮草莓，令人垂涎欲滴。「野草莓白乳酪慕斯」外型是討喜的粉紅冰棒，選用酸味較重的白乳酪，配上酸甜的野草莓醬，吃來不膩口、無負擔，上面放置的覆盆子或新鮮草莓增加立體感、引人想要一口接一口。

「開心果草莓磅蛋糕」則是點心主廚劉靖晟擁有超過16年的烘焙經驗的精心之作，少見地在磅蛋糕內夾入覆盆子果醬，冒著烘焙過程中內餡可能下沉或爆裂的風險，完美掌握內餡溫度、麵糊的比重，裹上粉紅外表、賦予磅蛋糕全新的口感。「草莓巧克力圓舞曲」將柚子汁加入有新鮮果粒的草莓果凍中提味，讓香氣更多層次，配上牛奶巧克力慕斯一起吃也相當清爽。「草莓香草榛果塔」以天然香草棒調味的奶油餡，加上自製的焦糖榛果醬，入口不只吃得到天然香草籽，還保有榛果顆粒感，讓草莓塔同時可以吃到塔皮酥脆、堅果香以及綿滑甜香的草莓口感，讓人一吃難忘。

在慵懶的午後，邀上三五好友，一起虛度「莓」好時光。坐在大廳旁向上俯瞰魚簍的光影交錯之美，細細品味精緻的甜點，為您午後時光帶來一場恬靜悠閒之旅。台南大員皇冠假日酒店草莓英式下午茶季節限定，每日限量於14:30-17:00大廳289吧供應，單人下午茶488元，雙人下午茶888元，徹底喚醒您的味蕾，就像戀愛般的好心情。

單人下午茶可享1位加價99元，即可升等雙人咖啡或茶。雙人下午茶則可享2位加價198元，即可升等4人咖啡或茶。以上專案皆須另加10%服務費，為了提升用餐品質，請事先訂位。訂位專線：06-391-1899轉289吧分機6670，地址：台南市安平區州平路289號1樓289吧。