全國最高自助餐廳 50樓Café 新年鉅獻【和牛愛美莓】隆重登場

位於新北地標百揚大樓最頂層的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，被網友譽為「美景、美食一次擁有」，即使疫情擾動，該廳2020年總營收仍繳出漂亮的成績單！為感謝消費者支持，50樓Café特別自1月8日至3月12日隆重推出「和牛愛美莓」主題式餐點。

以包括日本頂級A5和牛握壽司在內的「牛肉三重奏」、和大湖草莓甜點，通通無限吃到飽，加量不加價，打響新年第一炮，再加上冬令最受國人喜愛的各種補湯，以及其它琳瑯滿目的生猛海鮮、中西佳餚、燒烤炸物…等，絕對是公司聚餐、親友歡聚打牙祭的最佳選擇！50樓Café還與多間銀行合作，其中遠東商銀卡友最高可享刷卡消費天天8折(詳見備註)，歡迎多加利用；洽詢細節或訂位，請撥專線(02)7705-9723。

擁有國際廚藝大賽冠軍榮銜的主廚陳俊杉，為使這新年的第一強檔做好做滿，不惜成本，首度以超狂的「牛肉三重奏」攬客，內含以頂級日本A5和牛做成的炙燒握壽司、美國極黑和牛咖哩、以及拉美菲力骰子牛。其中的日本A5黑毛和牛來自鹿兒島，肉色鮮紅，雪白油花均勻分布，風味濃郁，厚薄適中的肉片鋪覆在加了一小坨芥末的醋飯上，經過炙燒後入口，宛如大浪襲來的油脂肉香厚厚覆蓋味蕾，間歇穿插酸甜和嗆辣的快感，好吃到升天！

以近20種香料、素材，繁複製程做出來的美國和牛咖哩，馥郁芬芳，搭配印度脆球、薄餅佐食，滋味迷人！至於拉美菲力骰子牛(拉美牛為台灣進口牛肉第二大)則是取用牛隻最軟嫩的部位，切成三公分見方，先以橄欖油和百里香浸潤，再煎到七分熟，佐以奶油蒜片和迷迭香風味洋蔥直接送上桌，咀嚼時，肉塊軟嫩柔美，肉汁香甜奔流，叫人欲罷不能！

寒流來襲，冒著白煙、香氣撲鼻的現煮區總是大排長龍，除了基本款的擔仔麵，匯集了大腸、鴨血、臭豆腐、丸餃、時蔬…等滿滿好料的麻辣燙，也躍上餐檯，以飄香紅艷湯頭召喚嗜辣一族的青睞！主廚同時也網羅了冬令進補的四大名湯，有藥膳羊肉、麻油雞、紅面薑母鴨、和十全藥燉排骨湯，輪流登場，所有製程絕不以現成滷包草率烹煮，完全真材實料，藥方香料、優選肉材，共治一爐，風味十足，滋養暖胃，大補元氣。

活動期間，人氣日料區、印度美食、現切肉檯、酒香大蝦蒸籠、燒烤炸物、中西熱食，也都不容錯過，主廚特別推薦美式碳烤豬肋排、坦督里烤全雞、酸辣豬肉咖哩、義式白酒蒜香孔雀蛤、法式奶油檸檬魚、和波隆那肉醬千層麵，另有大火快炒的椒麻百合蘆筍梅花豬、米果八味乾燒蝦、山椒韭黃鱔糊、川味雪菜鮮筍…等老菜翻新佳作，燙口噴香，辣度不一，冬天吃來十分過癮！

香豔動人的大湖草莓，肯定是冬令甜點的最佳女主角，經典品項如草莓瑞士捲、草莓卡士達泡芙、草莓派、草莓鮮奶油蛋糕，只見滿佈的草莓如紅寶石閃耀生輝，搭配絲滑鮮奶油或是香濃蛋糕，酸甜完美交融，魅力無窮，讓人完全臣服！其它還有草莓大福、草莓生巧克力、蘋果捲、榛果焦糖酥派、沙哈蛋糕、藍莓起士蛋糕、栗香酥塔、重乳酪蛋糕…等，快意大啖，甜蜜滿足，療癒身心！

謹此提醒，實際品項以現場供應為準；50樓Café自助餐廳的餐費如下：平日─午餐NT$799、晚餐NT$899，假日─午餐NT$899、晚餐NT$999，餐費皆須外加一成服務費。

備註：活動期間，適逢農曆春節和228假期，餐費將有變動，且各銀行信用卡亦有不適用規範，詳見官網。