台北凱撒客房新裝登場 夢幻工作試住員招募中

台北凱撒大飯店於去年疫情最低迷的時刻做了一個逆勢操作的重大決定，於三月斥資近五千萬重新裝修，歷時7個月，終於趕在2020年底完成271個房間，希望全新風貌能扭轉旅客對於台北凱撒歷史悠久的印象。

除了精緻客房的大改造之外，還有備受注目的隱藏版房型-「雅緻客房」, 超療癒北歐風幸福空間，優雅舒適又好拍，讓不能出國也想美美出遊的網美們，重獲猶如置身異國的浪漫旅程！為讓消費者能從使用者的角度、給予我們全新完工的客房一些建議，台北凱撒大飯店將在臉書粉絲團公開募集試住員的活動，凡於2021年1月20號前至活動貼文應徵這項夢幻工作，即有機會免費入住全新推出、每晚定價14,000元的「雅緻客房」！

台北凱撒大飯店之隱藏版房型-雅緻客房呈現典雅北歐風，設計師藉由運用溫暖的光線與木質色系讓空間瀰漫自然恬淡的氣息，細膩挑選高質感皮革座椅與輕奢風大理石紋桌，再搭配精心設計的條紋床裙與抱枕。不僅打造出一個讓人淨化、沉澱、無壓的生活空間，亦讓客房呈現出內斂的極致品味。

針對等不及想搶先體驗的民眾們，台北凱撒另推出「一試久久」專案，全新雅緻客房每晚只要1,499元起，希望大家一試住就愛上這個充滿北歐風情的幸福空間！搭配「台北加碼GO」千元補助方案，每房只要499元起，每日限量三間，活動時間至2021年2月9日止，用一場完美的旅行開始2021年吧！