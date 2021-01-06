台北老爺酒店粵式年菜外帶 1月31日前預訂享早鳥優惠

農曆春節即將到來，受疫情影響，2021年許多民眾都將在國內迎接金牛年。台北老爺酒店特地為除夕圍爐想在家輕鬆、安心享用年夜飯的家庭，由具有米其林餐飲經驗的明宮中餐廳粵籍劉華增主廚掌杓，嚴選食材、以匠心獨具、精湛廚藝推出超豐盛的【牛來運轉福滿門】10人份團圓年菜套組，豐富菜色包含：五福拼盤、冠軍排翅佛跳牆、南乳稻草牛、生抽海大蝦、金銀蒜蒸龍虎斑、紅燒元蹄、瑤柱長年菜、櫻花蝦糯米飯、黑金奶皇包，共七菜一湯一點心，1月31日前預訂，享早鳥優惠價每套13,888元(原價16,960元)。因應現代小家庭需求，除了翠玉蘿蔔糕、如意芋頭糕、瑤柱臘味蘿蔔糕、主廚特製的明宮XO醬等品項外，外帶年菜套組的菜色同時也提供單點。老爺烘焙坊也針對年節送禮需求，將台北老爺必買的牛軋糖、鳳梨酥、夏威夷果仁塔、草莓雪Ｑ餅等熱門商品，搭配新春限定巧克力等點心，推出「大吉大利」、「好運旺旺」以及「老爺經典」等多款禮盒，每組360元至1,480元。

明宮廳外帶年菜套組

台北老爺酒店外帶年菜套組，全數由明宮中餐廳主廚團隊當日精心烹調而成，讓客人不用再退冰，即可直接常溫享用或經由簡單復熱，輕鬆在家品嚐五星級主廚手路菜，新鮮美味不打折。即日起至2021年2月7日前接受預訂，提貨期間為2021年2月11至2021年2月13日(除夕當天至大年初二)，可於訂購時自選。訂購請洽(02)2542-3266轉318明宮廳

主廚推薦必嚐菜色:

五福拼盤 1,980元

將經典粵式與台式開胃菜色，加入巧思後製作而成的五福拼盤，色、香、味俱全，象徵五福豐收。內含「梅香醉雞捲」，嚴選鹿野黃金雞與埔里脆梅一同醃製，肉質彈嫩、酸甜開胃; 「金棗紅茄醬九孔」以番茄醬加入金棗一同熬煮，有別於傳統台式五味醬，風味更清爽、有層次感; 「牛筋凍」選用高品質牛筋部位與高湯一同熬出膠質成凍，品嚐時牛高湯特有的濃郁香氣在口中化開，滋味令人難忘；「麻醬燻鴨胸」，肉質鮮嫩多汁，採用櫻桃鴨胸先以芝麻醬醃製後用紅糖微燻，讓人一再吮指回味；「富貴黃金條」採用有烏金美譽的高雄安定烏魚子，融入奶香濃郁的起士中和鹹味，並用核桃與堅果增加口感。

港式南乳稻草牛1,980元

主廚嚴選來自好山好水的台東、以清澈水質栽種的稻米所剩下的稻梗風乾而成的稻草，層層綑綁住美國帶骨牛小排，與廣式南乳醬汁一同燜煮入味，剪開後肉質軟嫩、鹹香回甘，並帶有微微稻草清香，作法繁複、耗工費時，完美呈現經典老粵菜風味。

櫻花蝦糯米飯 680元

將長糯米與圓糯米，以黃金比例混合後，與上等臘腸、紅蔥酥，與香菇一起蒸煮，當油飯充分吸附臘味鹹香後，再鋪上滿滿東港櫻花蝦，口感十足。

冠軍排翅佛跳牆3,880元

主廚以老母雞、金華火腿細心耗工費時熬煮成港式上湯，再加入排翅、鲍角、蹄筋、螺片、雞腿、菇、芋頭等食材，用料豐富，慢火精燉至少2小時而成，湯色清澈，湯味濃稠，集山珍海味於大成，是年節最不可或缺的首選。

老爺烘焙坊新春年節禮盒

農曆春節是拜訪親朋好友，或送禮表達祝福的好時機！台北老爺烘焙坊林呈憲主廚發揮巧思，將新春限定的恭喜發財巧克力，搭配來台北老爺必買牛軋糖、鳳梨酥、夏威夷果仁塔、草莓雪Ｑ餅等熱門商品，推出「大吉大利」、「好運旺旺」以及「老爺經典」等多款禮盒，數量有限售完為止，敬請把握機會。訂購請洽(02)2542-3266轉330烘焙坊。

優雅愜意迎新春，與親友團圓的好時節，就用五星級精緻美饌為新的一年揭開美好序幕。不論是想將年菜帶回家一飽口福，還是有拜年走春訪友的送禮需求，台北老爺酒店皆已為賓客貼心準備妥當。更多詳情，請參考台北老爺酒店官方網站餐飲優惠，或電洽(02)2542-3266轉餐飲部。