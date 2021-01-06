中國製Amazing A32手機傳資安漏洞 台灣大哥大急推軟體更新

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣大哥大旗下自有品牌手機Amazing A32驚傳資安漏洞，恐遭植入惡意程式，刑事局已展開調查，而國家通訊傳播委員會（NCC）則示警中國製白牌手機的安全疑慮。台灣大緊急宣布召回手機進行軟體升級，民眾也可透過網站自行更新。

根據台灣大哥大，Amazing A32是貼牌產品，授權台灣廠商力平國際使用商標，該公司負責手機的設計、生產、製造及檢測。在所有Amazing機種中，只有Amazing 32是委由中國廠商華瓏公司代工，其他機種並無同樣的資安問題。

台哥大指出，Amazing A32是於2018年4月推出，定價新台幣1,990元，共售出94,191支，目前通路已全面下架，該通信業者尚使用該手機之用戶約7,600人。因應本次資安事件，其推出最新手機作業系統V2.0版本，強調升級軟體是送請獲認證之國家級資安測試實驗室----財團法人電信技術中心（TTC）執行檢測，符合一級資安檢測要求。

手上仍持有該機種之民眾，可自行下載更新程式，或前往個直營門市由專人協助更新。有相關問題者，可用手機直撥188、撥打0809-000-852（免付費專線）或02-66062999，按選項5。

NCC指出，刑事局情資顯示，這款手機內建軟體有資安疑慮，國人使用手機時，恐遭詐騙集團利用門號向遊戲公司申請帳號，在不知情的狀況下成為人頭，騙取遊戲點數。

NCC已針對中國白牌手機採取兩項措施：一、行動業者自有品牌手機在中國製造者，須符合資安標準才可販售。二、中國品牌手機、行動業者自有品牌中國製手機，將納入年度抽測標的。

NCC警告，此一事件暴露了，由中國廠商設計製造、以台灣品牌銷售的廉價白牌手機，恐暗藏之資安風險。民眾在購買類似機種時，應注意個資遭利用或信用卡遭盜刷等情事，提升手機資安意識。