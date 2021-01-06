北韓經濟風雨飄搖 金正恩罕見承認失敗

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）過去在公眾面前總是不可一世的北韓領導人金正恩，今（6）日在勞動黨第8次全國代表大會開幕式上，罕見承認經濟發展目標已告失敗。在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，金正恩的領導能力正面臨與疫情同樣嚴峻的考驗。

《美聯社》報導，金正恩在這五年一次的大會中坦言，2016年設定的經濟發展目標，幾乎全數未能達標。勞動黨大會是北韓最大的宣傳工具，值民心渙散、經濟千瘡百孔之際，意在展現金氏仍大權在握。

然而，觀察家認為，北韓困境的根源來自數十年的政策失當與對昂貴核武的執著追求，這集結數千名代表的大會，恐難提出任何實質解方。

今年36歲的金正恩，恐怕正遭遇掌權9年來最大挑戰。他在會中直言，政府正面臨有史以來最糟的境況，有賴擬定新的五年方針，並全面檢視北韓在金屬、化學、電子等重要產業的發展方向。

北韓是亞洲最貧窮國家之一，自從關閉與中國之邊界，等同切斷了這最大經濟命脈。雪上加霜的是，去年夏季颱風洪災不斷，而美國施加的制裁也未曾稍減。一般認為，除非北韓採取具體的去核化行動，否則美國新任總統拜登（Joe Biden）上任後，制裁將持續，也會避免與金正恩會面。

專家指，金正恩一方面想維持經濟成長，一方面欲保有核武能力，魚與熊掌都想兼得，根本無以為繼。隨著武漢肺炎尚難獲得控制，持續的鎖國只會進一步威脅北韓的食物與外匯市場，人民生計更加困難，而這態勢恐怕會跟著削弱金正恩之實權。