全國新住民語及多元文化教案甄選　新北8件獲獎全壘打

由教育部國教署主辦的「109年度全國性多元文化教 育優良教案甄選」，日前揭曉得獎名單，本市送件8案全部獲獎， 其中秀朗國小、北新國小榮獲新住民語文學習教材教案設計類優等， 成州國小榮獲多元文化教育教案設計類優等殊榮， 未來提供學校融入課程，鼓勵各校推廣多元文化。

教育局表示，新北市獲獎成果是「輔導團」、「學校教師」與「 新住民語文老師」三方共同努力的成績單。 因應十二年課綱將新住民語文課程納入國小必選修、 國高中選修政策， 108學年度新北市國教輔導團率先增加新住民語文輔導小組， 持續協助各校開課及整備師資，並積極進行分區輔導及到校協作， 利用假日共備社群和課餘時間， 指導與鼓勵7語新住民語文老師精進教學能力、嘗試撰寫優良教案， 讓更多學生快樂學習多元文化。

這次獲得優等的秀朗國小、北新國小團隊，以「『菲』吃不可- 吃飯了」為主題設計教案，比較臺灣和菲律賓的餐具、食物和圖片， 讓學生感受兩國飲食差異，及自行設計菜單，輔以遊戲搶答、 聽力練習來配對及複習。

新北市國教輔導團新住民語文小組召集人曾秀珠校長表示， 撰寫教案期能將新住民語文融入生活，例如運用為外婆祝壽情境， 學生扮演點菜員，擔任用餐客人與廚師的橋樑， 只為傳遞客人一句讚嘆「Wow！Masarap！好吃！」 給廚師滿滿的成就感。菲律賓語陳嘉絲老師分享， 這次在團隊合作下撰寫教案，融入文化教學中，看到學生穿上國服， 頻頻追問老師每個動作該怎麼說，內心悸動不已。 北新國小蘇宥恩同學喬扮服務生，上菜時能順口秀幾句流利的菲語， 回家跟母親說，「以後到菲律賓餐廳打牙祭，點菜就交給我了！」

另一優等團隊成州國小，則是以「衣『泰』萬千-臺泰『友』文化」 為主題設計教案，讓學生用手、用心感受泰國知名的文創優勢， 包括由老師帶領學生觸摸泰絲布料、欣賞研究泰國色彩語言、 特殊圖案，並在平板電腦滑出仿作設計，宛如曼谷新銳服裝設計師， 最後，以手作紙模型完成設計作品。泰語李慶美老師表示， 這次參與設計教案，課程中融入泰語禮節，示範舉手投足美好身段， 展現泰國人與生俱來的和善友好特質， 很榮幸有機會能推廣多元文化。 成州國小四年級陳采涵同學興奮表示， 泰語老師說以前皇室星期一至星期日身穿不同代表顏色的泰國衣服， 好想赴泰國看個究竟，順便秀出最近學的泰語！

新北市教育局張明文局長表示， 本市輔導團多年來帶領新住民語文老師設計教案， 這些用心設計的優良教案創新有趣，讓學生學習樂此不疲， 不僅打開國際視野，也能於課堂上認識、理解、 尊重與欣賞文化差異， 110年度將鼓勵更多學校積極參與教案甄選， 也讓新北打最友善的移居城市。