為社會服務留下黃色身影 獅子會300B2區在新北市府辦攝影展

以「獅子情誼、服務為本」 做為年度精神的國際獅子會300B2區， 於6日上午在新北市政府一樓大廳，舉辦社會服務故事攝影展， 總監梁金生表示，希望透過攝影展紀錄獅友參與社會服務的事蹟， 留下感動的剎那，也讓外界認識獅子會，進而認同並參與。 除服務故事點滴外， 現場並有專業的獅友展出多幅國內外精彩的作品，歡迎各界觀賞， 展覽為期一周。

新北市政府社會局長張錦麗率副局長許秀能等參加並揭幕， 張錦麗表示，獅子會300B2區長期支持社福政策， 響應侯友宜市長的號召，歷年來捐贈14輛復康巴士、 老人身障健檢巡迴車、子宮抹片、視力醫療、糖尿病篩檢車， 甚至連街友的服務車、禦寒外套、身障者爬梯機、區里平安箱等， 幾乎凡社會服務都有看到獅友的黃色背心身影。

總監梁金生表示，獅子會是個全球性國際社團，以奉獻、 服務為宗旨，付出不求回報，為了記錄這些社會服務的點點滴滴， 鼓勵獅友用相機、手機隨時留下感動的畫面， 感謝市府提供一樓公共空間舉辦攝影展， 讓獅友的努力能被外界看見。

展覽作品超過250幅，包含關懷獨老、拯救飢餓、捐血救人、 關懷癌童、環境保護、糖尿病防治、敬老尊賢等主題， 另外有梁凱敦獅友等展出多幅精彩作品， 包含內蒙古巴丹吉林駱駝行經落日沙漠、黃河石林22道彎空拍、 加拿大尼加拉瀑布、蘭嶼風光、新北大橋夜景、石門老梅綠石槽等。

梁金生說，為讓獅友多方學習攝影， 陸續委請專業師資木子為獅友開班授課， 因此現場也有展出學員的學習成果。 國際獅子會台灣總會議長陳麗鳳及多位300B2區前總監、 各分會會長、市府顧問李麗圳等人，均參加攝影展揭幕， 並仔細觀賞作品。