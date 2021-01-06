4千名境外生將回台•指揮中心開放校園防疫宿舍　關島人道醫療包機•華航將載50人來台灣

圖為防疫指揮中心6日記者會, 右2為副指揮官陳宗彥, 右1為發言人莊人祥 (直播截圖) 圖為防疫指揮中心6日記者會, 右2為副指揮官陳宗彥, 右1為發言人莊人祥 (直播截圖)

更新時間: 2021-01-06 18:43

首次發稿: 2021-01-06 18:14

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）再過一陣子，預計有4000多名境外生將來台讀書。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天(6日) 表示，這次除了防疫旅館、檢疫所外，另開放校園防疫宿舍，可望舒緩檢疫量能。

陳宗彥下午在防疫指揮中心的記者會中被問到此事，他表示，過去台灣針對境外生入境檢疫，以防疫旅館、集中檢疫場所為主，這次會稍作調整，學校準備的防疫宿舍只要經地方衛政單位看過，就可以作為居家檢疫場所，可望舒緩防疫旅館、居家檢疫場所壓力。

至於陸生能否如期來台讀書，陳宗彥說，陸生以專案方式辦理，但檢疫程序仍待教育部進行專案申請。

關島人道包機事宜

關島每日郵報（Guam Daily Post）今天報導，駐關島台北經濟文化辦事處長陳盈連與關島政府協調華航安排人道與醫療包機，旅客約50人，包括因疫情無法出國就醫的關島民眾及因疫情失業而仍留在關島與塞班島（Saipan）的台灣民眾。

指揮中心發言人莊人祥表示，50名旅客中除了40多名台灣民眾外，另有9人是經過國際醫療專案申請入境，包括5名病患、4名病患家屬，經衛生福利部醫事司同意因應緊急醫療來台。

教育部5日表示: 台灣開放和歡迎境外生進來

方向並未改變

受國際疫情影響，教育部暫緩受理境外學位生入境申請，次長劉孟奇昨(5日) 解釋，台灣開放和歡迎境外生的方向，並沒有改變，只是應指揮中心要求，需檢視、強化境外生來台程序。

中央流行疫情指揮中心宣布元旦起禁止無居留證外籍人士入境，觀察期1個月。教育部也同步暫緩受理境外學位生入境申請，並預計於6日邀集相關部會，研商境外生出入境的管制措施及專案配套。

教育部次長劉孟奇5日出席「僑外生在台校友聯誼會」成立大會，會前接受媒體聯訪，強調台灣近年在育才、攬才、留才有很多進步，僑外生已成為台灣社會的重要力量，希望未來能有更多人留在台灣，為台灣做出貢獻。

教育部暫緩境外生入境申請，部分媒體以「鎖國」報導，劉孟奇5日被問及相關問題時解釋，純粹是指揮中心秋冬專案有一些強化境管的措施，希望教育部檢視境外生來台程序。

中央社報導，教育部將於6日上午召開會議，討論境外生入境的管制措施和專案配套。劉孟奇說，會議結論報請指揮中心後，就會再行開放境外生入境，「跟鎖不鎖國沒有關係。」純粹是檢視、強化現在境外生的措施，台灣開放和歡迎境外生進來的方向，並沒有改變。

隨後在成立大會致詞時，劉孟奇也強調，台灣去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，仍努力讓接近2萬名境外生來台，可見政府很在乎境外生在台求學的權益。

他並強調，台灣培育出的重要人才，將來不論是回母國服務，或是留在台灣做出貢獻，政府都非常重視和珍惜。