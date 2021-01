用喝的黑森林蛋糕！臺虎精釀「台灣黑熊」國際賽事摘金　加碼推出限量版突破黑啤酒想像

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)臺虎精釀經典桶陳酒款「臺灣黑熊」於2020年國際啤酒比賽IB C奪金,加碼推出「酸櫻桃黑森林限定版」,猶如液體版的黑森林蛋糕,突破黑啤酒既有的風味印象,將於1月7日開始限量販售。

臺虎精釀經典桶陳酒款「臺灣黑熊」自2017年首次現身,屢獲許多國際大獎認可,近期更於2020年國際啤酒比賽IB C(International Beer Cup)再度摘下第二面金牌。

順著摘金的氣勢,臺虎於2021年 開春之際,加碼推出「臺灣黑熊波本桶陳-酸櫻桃黑森林限定版」, 加入大量黑櫻桃與酸櫻桃釀造,以滿載新鮮莓果的冷壓黑醋栗汁, 為醇厚的酒感增添一絲輕盈、活潑的層次感, 突破大家對黑啤酒既有的風味印象。



「 酸櫻桃黑森林限定版」維持原有木質調性外, 另再加強水果迷人的風味,放入櫻桃、黑醋栗等深色水果, 讓黑啤的酒感多一些酸甜的層次,猶如液體版的黑森林蛋糕, 適合當作主餐結束的餐後甜點酒,成為完美的收尾。(圖/臺虎精釀)

臺虎精釀表示,桶陳酒款代表了長久淬煉的美味,在波本桶醞釀數年的帝國司陶特, 其特色通常帶有咖啡、香草、深色水果等香氣,臺虎的「臺灣黑熊」 陳放在波本桶多時,讓酒款能有時間吸收桶內的香氣, 也投入大量的精力持續評測,只為給酒鬼們最好的品質。

除了限定版的啤酒風味,凡購買今年的「酸櫻桃黑森林限定版」 酒款,即附贈燙金環保水洗牛皮紙袋1只。10%的高酒精濃度與金牌加持 的實力,是專屬於挑剔酒鬼們的新年禮物!650ml 的「酸櫻桃黑森林限定版」,建議售價980元,將於1月7日開始販售,購買地點: 臺虎精釀旗下四間門市及部分通路,詳情請洽臺虎精釀粉絲專頁。

臺灣黑熊 獲獎風雲回顧

- 2016 The International Beer Cup日本國際啤酒大賽 – 銀牌

- 2017 The Asia Beer Cup亞洲啤酒大賽 – 銀牌

- 2017 World Beer Award世界啤酒大賽 – 銅牌

- 2017 The International Beer Cup日本國際啤酒大賽 – 金牌

- 2019 World Beer Award 世界啤酒大賽 – 臺灣冠軍

- 2020 The International Beer Cup日本國際啤酒大賽 – 金牌