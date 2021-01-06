【最新】台灣1/15零時起入境需提供檢疫居所　國人1/8起可預訂集中檢疫房間•每日2000元

示意照 (圖為109年12月27日華航英國航班旅客在完成相關作業後，由防疫巴士載送至集中檢疫所，在檢疫人員引導下入住，準備開始14天檢疫。... 示意照 (圖為109年12月27日華航英國航班旅客在完成相關作業後，由防疫巴士載送至集中檢疫所，在檢疫人員引導下入住，準備開始14天檢疫。中央社檔案照片)

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【Covid-19疫報】台灣1月6日新增2境外移入個案 英國變種病毒株回溯增至4例

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，為維護國內防疫安全及確保國人健康，自今(2021)年1月15日零時起強化入境旅客檢疫措施。

入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，亦須提供檢疫居所證明(以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須1人1戶且經切結)。

考量農曆年節將至，海外國人返臺居家檢疫需求增加，故開放1,500至2,000間中央集中檢疫場所供海外國人使用。

指揮中心指出，有需求的民眾自今年1月8日起，可登入「入境檢疫系統」網頁(https://hdhq.mohw.gov.tw)，登錄相關資料並完成線上刷卡繳費後，系統會回覆預約訂房成功代碼給民眾，作為返國登機前的證明。

返國後於機場簽署集中檢疫聲明書後，依指示地點自行搭防疫車輛前往集中檢疫所入住。本專案費用一律為每天新台幣2,000元(12歲以下同住孩童不收費)。

台北、新竹等多個縣市防疫旅館一房難求，指揮中心希望觀光局春節前可以安排出1萬間空房。觀光局昨(5日)說，每週滾動檢討，盼逐步增加，已確定近期會新增約1000個房間。

中央社5日報導，目前1萬6000間防疫旅館房間，分布在不同縣市共約280家旅館，台北市、台南市、新竹縣市、苗栗縣都已滿房，高雄市則已接近滿房，桃園市為9成滿，新北市、台中市7成滿，其餘縣市還有空房。

台北市高雄市防疫旅館 僅供市民預定

防疫旅館供應量吃緊，台北市政府在5日下午宣布即日起僅限台北市民預訂入住，高雄市府觀光局也在晚上7時許宣布跟進，即日起僅提供高雄市民預訂入住。

新北市府防疫旅館保留給當天回國市民 另支援外島縣市

全市可接受立即申請入住的防疫旅館房間已低於安全存量，將全數暫時保留給當天回國的新北市民，讓他們有防疫處所入住。另外也同步支援外島縣市，不接受個人申請。

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