【Covid-19疫報】台灣1月6日新增2境外移入個案　英國變種病毒株回溯增至4例

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，國內新增2例境外移入COVID-19 (新冠肺炎/武漢肺炎) 確定病例(案819、820)，分別自印尼與菲律賓入境。

截至目前台灣累計新型冠狀病毒肺炎中819例確診。分別為724例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、700人解除隔離、112人住院隔離中。

指揮官陳時中今天在記者會中提到，英國變種病毒個案經病毒株定序後，從已確診病例中又檢驗出2例，即案793與799。加上原先已知的案791, 792，目前台灣共有4例英國變種病毒個案。此外還有6株病毒仍在定序中。

陳時中強調，4例變種病毒患者目前都在集中檢疫所內，民眾毋須太過驚慌。

張上淳教授在回答記者提問時說，英國變種病毒個案在症狀與治療上，與一般covid19患者並無太大不同。但其中一個案目前情況較嚴重，需要使用呼吸器，主要是個人的危險因子較高，包括體重過重等。

▲張上淳教授說明, 全球疫情數字統計（指揮中心記者會截圖)

指揮中心監測資料顯示，全球累計86,346,788例確診(如上圖) ，分布於191個國家/地區；病例數以美國21,174,795例、印度10,356,844例、巴西7,810,400例、俄羅斯3,284,384例及英國2,774,479例為多；病例中1,870,310例死亡，以美國362,891例、巴西197,732例、印度149,850例、墨西哥127,757例及義大利76,329例為多。



▲張上淳教授說明, 全球疫情仍緊張（指揮中心記者會直播截圖)

指揮中心指出，全球疫情延燒，美洲區整體疫情仍持續上升(如上圖)，歐洲區多國近1週平均日增確診數逾萬例，已加強或延長實施居家令、宵禁及停課等管制措施；非洲區為全球近期確診病例增加率最高區域，確診數及死亡數持續創新高。近期受多國歲末假期採檢量下降或暫停更新疫情資訊影響，雖然單日新增確診數及死亡數略降，但全球病例數及死亡數正處高峰，各國持續緊縮防疫管制措施，顯示國際疫情仍嚴峻，全球旅遊疫情建議維持第三級：警告(Warning)，國人應避免所有非必要的出國旅遊。



指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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與其他國家相較之下, 台灣確診率相當低 (右方紅圈處) ,但國人仍須謹慎小心,才能繼續維持這種景況（指揮中心記者會直播截圖)