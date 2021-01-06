改頭換面臺灣文學館 臺南最新秘藏景點

文學夢獸爬上國立臺灣文學館門面，歡慶牛年遊戲中，限時換裝，春節連假必訪。

臺文館變了，建築外觀配合古蹟修繕工程，2021年3月前暫時成為數位遊戲「夢獸之島」的文學夢獸棲息地，仔細尋找牠們的可愛蹤跡，千萬別錯過這個限時的拍照景點。館內最受民眾喜愛的兒童文學書房則搬遷至地下一樓，變身成文學樂園，與相連的圖書室即將於2月2日開放。大、小朋友可以在樂園看繪本、玩遊戲，家長能在一旁的圖書室看書、喘口氣，夠幸運的話還會遇到機器人陪讀、陪玩！館外、館內都是讓大家來探索的新景點。

文學樂園特別設置親子體感互動遊戲「生命之鳥」，以日治時期詩人吳瀛濤的文學生命為故事主軸。向兒童娓娓道來關於吳瀛濤的童年生活、江山樓的生活經驗、從臺灣各地民俗風情田調與蒐集而來的習俗與故事，並且介紹他的重要著作。遊戲從詩作〈童年〉開場，接著端出〈江山樓．臺灣菜．藝旦〉中臺灣菜的內容。再融合《臺灣民俗》中的端午節、抓周、竹製品等。吳瀛濤還會化身為說書人，介紹他的七本代表作，並以詩作〈生命之鳥〉作為壓軸。

館內新春活動由1月16日「春聯寫詩 書法創作坊」起跑，將由知名書法家何景窗帶著大家認識春聯，並創作生活春聯。1月23日minimou極簡手作咖啡坊將舉辦「文學主題品酒音樂派對」，透過文學作品探討酒食文化。活動詳情與報名請留意臺文館官網資訊。

臺文館1月1日(星期五)元旦正常開館，2月11、12、15日(除夕、初一、初四)休館，2月10、13、14、16日(小年夜、初二、初三、初五)開館。開館期間準備了許多無須報名，來館就能自行玩的新春活動——活動有2月2日至28日的「牛轉乾坤—新春闖關遊戲」，自服務台領取遊戲單後可至展場中解謎、蒐集紀念章，除了開館期間每日提供30份好禮獎勵完成闖關民眾；2月10、13、14、16日闖關完成後只要打卡即贈送「新春限定—文具組合包」（上午、下午各50份）。此外春節開館期間只要跟館外燈箱拍照上傳臉書，就可到服務台領取「飽讀食書」臺灣珍味文學展手冊（春節加碼每日贈送100本）。2月13、14、16日「新年開門•迎春送喜」每日發送100張「2021新年好」限定版明信片賀卡。

春節期間，館內展覽有「文學力─書寫LÁN臺灣常設展」、「百年之遇─佐藤春夫1920臺灣旅行文學展」、「不服來戰─臺灣文學論爭特展」、「樂寓毫端：臺灣文學的毛筆時代捐贈展」。常設展與臺灣文學論爭特展兩個展場，設有實境解謎遊戲「山水亭的文學客」、「自由文鴿：裂縫中的時代碎片」過關後可至藝文賣店兌換禮物。精彩的展覽、豐富的活動，春節將近，趕快安排到臺文館走訪。



邊玩邊長知識 (圖片: 臺灣文學館)



牛轉乾坤—新春闖關遊戲單 (圖片: 臺灣文學館)