2021台灣燈會動起來！豪華朗機工108根孟宗竹、216片玻璃打造17公尺主燈

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台灣燈會主燈「乘風逐光」由豪華朗機工操刀，高17公尺的藝術裝置使用54顆小燈籠、108根孟宗竹、及216片泡泡玻璃打造，將於2月新竹豪華登場。

台灣燈會將進入第32個年頭，今年規劃「雙主燈」與「六大燈區」，融合科技藝術及在地文化，將於火車站、護城河、新竹公園等區域展出。其中，隆恩圳燈區以「科技未來」為子題，邀請到義大利藝術家Daniel Monteverde設計東大路迎賓門；車站燈區邀請日本NAKED創意團隊及德國柏林節策展團隊，打造全新光雕作品。

重頭戲的主燈「乘風逐光」以豪華朗機工熱愛的太陽形象打造，高約17公尺的巨型燈籠，特別邀請在地宮廟，以各種祈福儀式加持54顆小燈籠懸掛於主燈。透過模擬風動，轉化物理現象和民俗意涵形成雕塑動態，這顆地面上最大的太陽所散發的熾熱，是指引希望的「祈福光流」。



主燈「乘風逐光」(圖擷取自模擬影片_豪華朗機工提供)



主燈「乘風逐光」上、下兩層各需54根孟宗竹，共108根。(圖擷取自模擬影片_豪華朗機工提供)

「乘風逐光」材料特別選擇結構強度最佳的孟宗竹，團隊參考各式竹篾交織法，在聲光機的動力控制下能做出各種造型。而主燈設計之初，依據最佳動態平衡計算出主燈上、下兩層各需54根孟宗竹，共計108根竹子。

團隊說明，108在宗教上是很有意義的數字，有無窮盡的意思，如108個智慧、108個災厄等。108根竹子與動態平衡的巧合，或許在提醒人類追求身心靈環保必須奠立於萬物的相生相息。

此外， 玻璃砂亦是環保建材，堅硬、阻熱性佳的特質，混合水泥加工，可防火、隔音、隔熱。從玻璃工業到玻璃工藝，逐漸衍生出照明燈泡產業，近年更是頻頻與當代設計師和藝術家合作。主燈也以使用過的回收家用玻璃，經重鑄設計出216片有泡泡的玻璃片為核心，營造出如鏡子對映環境的漫射效果。

豪華朗機工以「混種」（hybrid）概念成團，混種（hybrid）的緣起，核心團隊成員張耿豪、張耿華、林昆穎、陳志建四人，其中張耿豪因癌症已過世。團隊曾執行世大運聖火台、花博「聆聽花開的聲音」等重要大型藝術活動。

2021台灣燈會將於2月26日～3月7日 新竹登場，詳情請前往官網查詢。



2021台灣燈會主燈「乘風逐光」(圖擷取自模擬影片_豪華朗機工提供)



2021台灣燈會主燈「乘風逐光」(圖擷取自模擬影片_豪華朗機工提供)