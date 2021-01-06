【新冠肺炎】美國洛杉磯醫療體系大崩潰 醫護：沒救的別送來

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）終於走到了這一步。美國新冠肺炎（COVID-19）疫苗施打速度比不上病毒傳播速度，加州洛杉磯郡醫療體系已臻臨界點，該郡緊急醫療服務局（Emergency Medical Services Agency）上週直接下達命令，存活無望者，醫院拒絕收治。

你能想像心臟病發，叫了救護車，卻不送你去醫院的情況嗎？抑或明明有緊急醫療需求，卻被迫在急診室外等到天荒地老。CNN報導，這就是人口上千萬的洛杉磯郡（Los Angeles County），目前所面臨的窘境。

在武漢肺炎的進擊下，截至5日，當地已有7,900名COVID-19患者須住院治療，其中21%屬重症，目前每日以200名患者的速度增加中。5日單日就通報224個死亡案例，全郡亡故數字突破11,000人。

非常時期，緊急醫療服務局不得不採取如戰時般的檢傷措施，上周指示郡內所有醫院，若成人患者出現心臟驟停，透過心肺復甦也無法恢復自主循環（return of spontaneous circulation，ROSC）者，不得送至醫院。簡言之，救不回來的，就別再造成醫護人員的負擔了。

幸運點的患者，就算能送到醫院，也可能因病床不夠、後送程序難以執行，而必須在救護車上枯等數小時。當地政府呼籲民眾，若非必要請勿撥打救護專線，將資源留給最需要的人。

此外，在資源短缺下，醫療院所也開始限制供氧，僅提供血氧濃度掉至90%以下的患者。洛杉磯郡與聖華金谷（San Joaquin Valley）都已成立了緊急氧氣小組，正想方設法覓得氧氣，送往所需的醫療機構。

身為全美人口最多的加州，其成為疫情重災區並不意外。官員憂心，歷經了新年慶祝活動，接下來的幾周，情勢恐怕更為嚴峻。