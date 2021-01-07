疫苗不外銷？ 最大疫苗生產國印度駁斥謠言

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新冠肺炎疫苗開始生產後，各國都在爭搶屬於自己的配額，以求讓自己儘速脫離疫情的負面影響，而其中，全球最大的疫苗生產國印度在5日宣布，很快就會開始出口疫苗。

在此之前其實有謠言指出，由於有龐大的人口需要接種，印度政府可能會禁止疫苗出口以滿足國內需求，不過印度政府已經駁斥了這一說法，一名不願具名的外交官員告訴BBC，將在疫苗推出後的14天內開始對外出口疫苗。

現階段，印度已計劃在7月前替3億人完成接種，並已經批准了兩款疫苗，分別是與牛津大學合作的阿斯利康製藥公司(AstraZeneca)的Covieshield疫苗，與當地Bharat Biotech自產的Covaxin。

印度官員指出，印度對於自己身為全球最大疫苗製造國的責任十分清楚，因此在疫苗產出後的14天內，印度就會開始出口疫苗至一些東南亞的鄰近國家，部分疫苗還會完全免費贈送，其他則會以政府採購價提供。

至於為什麼會傳出禁止出口的謠言，是因為獲得牛津大學、阿斯利康製藥公司授權在印度製造Covishield的印度血清研究所(SII)曾多次對外宣稱，他們被禁止出口疫苗，也不得私自在市場上進行販售所致。

不過其執行長Adar Poonawalla已經在昨日改口，表示禁令已經解除，他們正在與孟加拉、沙烏地阿拉伯、摩洛哥等國討論相關協議，預計在幾週內會有結果。

Adar Poonawalla說，他的公司只能將疫苗交給政府，且第一批100萬劑疫苗將以2.74美元的「優惠價」販售，之後售價就會上調，這讓孟加拉與尼泊爾等仰賴SII提供疫苗的鄰國十分擔心。

事實上，光是SII和Bharat Biotech已經有7000萬劑的新冠肺炎疫苗，數量十分驚人，未來為滿足高升的需求，產能還會持續調升，兩間公司並已在日前發表共同聲明指出，將不吝惜替全球提供疫苗。