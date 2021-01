美國務院罕見公開: 將與台灣官方在7日舉行　政治軍事視訊對話

延伸閱讀

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國國務院當地時間5日晚公布,美台將於台灣時間7日透過視訊進行政治軍事對話。美方會由國務院政軍局助卿古柏代表參與,對話預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。

美國國務院5日晚罕見透過公開行程公布,國務院政軍局助卿古柏(Clarke Cooper)美東時間6日晚間6時30分(台灣時間7日上午7時30分)將透過視訊方式出席美台「政治軍事對話」(Political and Military Dialogue),並在會中發表談話。

中央社報導,台灣方面將有外交部、國防部官員參與,雙方預計就區域情勢、台美軍事合作與軍售交換意見。

這並非美台雙方首次舉辦政治軍事對話。2019年8月,古柏就曾在推特(Twitter)公布與時任駐美代表高碩泰的會晤合照(如下) ,並強調對美台政治軍事對話的承諾,以促進台海與區域的和平與穩定。

古柏當時針對此事受訪時坦承,台美雙方確實有就當前與未來態勢進行相關對話,但他不願透露更多細節。

Pleasure to catch-up with the @TECRO_USA Representative Stanley Kao, and recommit to an #US and #Taiwan Political-Military Dialogue to promote peace and stability across the Taiwan Strait and region. @StateDeptPM #partnership pic.twitter.com/AJ3nVT8XpS