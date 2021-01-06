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美國務院罕見公開: 將與台灣官方在7日舉行　政治軍事視訊對話

▲美方會由國務院政軍局助卿古柏代表參與，對話預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。▲台灣方面將有外交部、國防部官員參與，雙方預計就區域情勢、台美軍事合作與軍售交換意見。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/06 11:06
左1為預定參與7日美台對話的國務院政軍局助卿: 古柏（圖/R. Clarke Cooper推特）

左1為預定參與7日美台對話的國務院政軍局助卿: 古柏（圖/R. Clarke Cooper推特）

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國國務院當地時間5日晚公布，美台將於台灣時間7日透過視訊進行政治軍事對話。美方會由國務院政軍局助卿古柏代表參與，對話預計聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。

美國國務院5日晚罕見透過公開行程公布，國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）美東時間6日晚間6時30分（台灣時間7日上午7時30分）將透過視訊方式出席美台「政治軍事對話」（Political and Military Dialogue），並在會中發表談話。

中央社報導，台灣方面將有外交部、國防部官員參與，雙方預計就區域情勢、台美軍事合作與軍售交換意見。

這並非美台雙方首次舉辦政治軍事對話。2019年8月，古柏就曾在推特（Twitter）公布與時任駐美代表高碩泰的會晤合照(如下) ，並強調對美台政治軍事對話的承諾，以促進台海與區域的和平與穩定。

古柏當時針對此事受訪時坦承，台美雙方確實有就當前與未來態勢進行相關對話，但他不願透露更多細節。
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