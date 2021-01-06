台灣政治受難者陳武鎮畫冊《囚》　藝術體現失去自由的人生百態

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)政治受難者陳武鎮舉辦《囚》新書發表會，用藝術見證臺灣威權歷史底下的受難身影。

國家人權博物館於5日舉辦陳武鎮《囚》新書發表會，國家人權博物館館長陳俊宏、二二八國家紀念館館長楊振隆、中研院民族所副研究員彭仁郁、陳文成基金會執行長張龍僑、本書作者陳武鎮及夫人陳玉珠、人權工作者艾琳達、政治受難者蔡焜霖、蔡寬裕、陳中統等及詩人李敏勇、音樂人朱約信（朱頭皮）、攝影工作者潘小俠皆與會出席。

政治受難者陳武鎮1949年生於屏東萬巒，1969年因在測驗卷上書寫「反中央反國民黨」八個字，被以「懲治叛亂條例第七條」判刑2年，到台東泰源監獄服刑，失去自由期間，結識許多難友、看盡人生百態。

國家人權博物館館長陳俊宏表示，本次出版的其中一冊「判決書」，彰顯出輕如判決書即能剝奪人的生命，非常有力量。還有許多受難者前輩及其後代，也都致力於見證歷史的音樂、文學、藝術創作，今年四月也將出版陳列的文學作品，陳俊宏指出「作為一場文化反省運動，轉型正義工作無法一朝一夕，但文化的傳承對於建立穩定的民主未來，是非常重要的。」期待能以藝術介入方式，邀請社會反省歷史、帶來更多的思辨與討論。

陳武鎮分享，開篇「政治犯」系列，以油畫紀錄了40名政治犯的形貌與故事，彷彿以畫筆為獄中的難友立傳、木雕表現出獄中得不到舒展的身體情態，讓觀者陷入獄中的空間氛圍中；「判決書」系列將當年批示處刑的簽呈文件融入畫作與雕塑中，文字紙張的輕映襯出彼端的刑度與生命之重；「地獄使者」系列，由幾近單色的油畫延續成為立體木雕，引讀者進入彷彿身在人間地獄的受難意象；「囚犯與鳥」系列讓姿態各異、自由翱翔的飛鳥與不得自由的囚犯形成強烈對比。

其中，「獄中之獄/覺醒」雙系列，分別紀念獄中難友李萬章前輩與郭振純前輩，他回憶道郭振純前輩曾言「我不要當中國人、我也不想當日本人，我是台灣人」令其感觸甚深，因此用木雕呈現「掙脫」意象紀念之。「槍決/虐殺」亦為雙系列，前者以政治犯槍決前後的相片為藍本，映照出生與死之間怵目驚心的剖面，他指出「這是陳孟和前輩建議下的作品，展現絕對權力的統治者多沒安全感」，後者則以木雕媒材模擬二二八事件中人民被射殺倒下的瞬間速寫。

本套作品集以「囚」為名，收錄陳武鎮於2015年至2018年期間的藝術創作，共計出版六冊：「政治犯」、「判決書」、「地獄使者」、「槍決/虐殺」、「囚犯與鳥」、「獄中之獄/覺醒」，從繪畫跨足木雕、複合媒材的種種嘗試，用藝術為這段歷史留下不可磨滅的見證，引領觀者試圖感受、理解那些臺灣威權歷史底下的受難身影。

陳武鎮畫冊《囚》將於國家人權博物館商店實體展售，未來也將上架各網路書店，相關販售資訊敬請持續鎖定國家人權博物館官網及臉書。