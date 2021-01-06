【白色恐怖】香港泛民約50人被補•含多位前議員與「佔中」推動者戴耀廷等 遭指涉嫌顛覆國家政權

香港2020年9月舉行立法會選舉前, 泛民派曾在7月12日曾舉行非官方的初選, 圖為選民在初選時排隊投票情形 (美聯社) 香港2020年9月舉行立法會選舉前, 泛民派曾在7月12日曾舉行非官方的初選, 圖為選民在初選時排隊投票情形 (美聯社)

更新時間: 2021-01-06 12:16

首次發稿: 2021-01-06 10:08

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港數十名泛民主派人士今(6日) 早被捕，警方指他們涉嫌顛覆國家政權，被捕者包括民主黨前主席胡志偉，和香港大學法律學院前副教授戴耀廷等人。

台灣中央社報導，民主黨在社交平台臉書留言，指胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、鄺俊宇和黃碧雲早上被警方國安處人員上門拘捕；胡志偉等人都是前立法會議員。

另據官方香港電台報導，今早被捕的泛民人士多達50人，其他被捕者包括「民間集會團隊」召集人劉頴匡、新民主同盟的范國威及公民黨的楊岳橋等，同樣被指觸犯港區維護國家安全法的顛覆國家政權罪。

黃之鋒的社交平台也指出，警方早上到他的寓所搜查，指他因參與去年民主派初選，涉嫌違反香港國安法。

此外香港警方也到《立場新聞》辦公室派送法庭文件，以及到負責初選技術操作的香港民意研究所辦公室搜查。

警方上午到《立場新聞》辦公室，指該機構涉及一宗香港國安法案件，並要求簽署交出文件令。警方提及，文件要求該機構在7天內提交一些文件，暫時不會搜查辦公室，亦不會帶任何人協助調查。

香港電台引述《立場新聞》總編輯簽署有關法庭文件後表示，需要先了解內容，並諮詢律師意見。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，不認為民主派初選觸犯「顛覆國家政權罪」，評政府製造白色恐怖威嚇所有人，又說大約60萬參與投票市民的個人資料已經徹底銷毀。



行政會議成員、資深大律師湯家驊亦說，暫時看不到民主派初選哪裡違反了《香港國安法》。

據了解除了《立場新聞》外，香港《蘋果日報》、《獨立媒體》今日也收到要求交出文件令。

商業電台則報導，因推動2013年「讓愛與和平佔領中環」(佔中) 運動受到矚目的香港大學法律學院前副教授戴耀廷、前立法會議員朱凱迪、梁國雄；及現任區議員岑敖暉、岑子杰、袁嘉蔚和梁晃維，以及「立場新聞」前記者何桂藍等人也被捕。

報導表示，事件與泛民陣營去年（2020年) 為立法會選舉進行的「35+ 民主派初選」有關。港大法律學院前副教授戴耀廷也是初選的發起人之一。

美聯社報導，香港2020年9月舉行立法會選舉前, 泛民派曾在7月12日為他們的候選人舉行非官方的初選 (unofficial primary) ，希望提高泛民派在立法會掌握的席次。

香港立場新聞報導，被捕的伍健偉於其專頁發布直播片段稱，警方指他涉違「顛覆國家政權罪」，稱他2020年期間參與初選，選出35名人士，目的在否決任何政府財政預算案或議案，從而逼使行政長官辭職。