「台語溯源 歡迎指正!」非金屬元素的台語發音(中)

本文為前文《非金屬元素的台語發音(上)》的續篇：

(續前)

四、 硫－－英文：Sulfur，化學符號「S」。

根據古籍《廣韻》的記載：「硫，音『留』，石硫黃，藥名。」可知最初硫黃是當漢藥來使用的。在1770年代，法國化學家拉瓦謝(Lavoisier) 證明純硫黃是一種元素之後，我們順理成章的稱這種元素為「硫」，台語音「liû」(ㄌ一ㄨˇ)。例如，「硫黃」(或「硫磺」)的台語就讀做「liû-hông」。

接下來，我們介紹其餘的七種「固態非金屬元素」，即：矽、砷、碘、碲、硒、砈、 的台語發音；這些元素名稱均為英文名稱的音譯。既然是音譯，其台語發音可以採用英文原名，也可以採用音譯後的漢語發音。茲分別說明如下：

五、 矽－－英文：Silicon，化學符號「Si」。

「矽」(ㄒ一ˋ)為Silicon之第一音節「Si-」的音譯。本來漢文並無「矽」字，這是1871年大清帝國的作者徐壽在他的《化學鑑原》一書中所創用的。到了1906年，另有作者顧琅在他所著《中國礦產志》一書中倡議將此元素命名為「硅」，讀音「ㄍㄨㄟ」；這顯然是受到日語名稱「珪素」(けい そ，發音：kei so) 的影響【註3】。

雖然「矽」與「硅」兩者的命名均有所本(如上述)，但筆者認為採用「矽」字較為合理－－因為根據古籍《廣韻》的解釋：「硅，虎伯切，破也。」也就是說，「硅」字本來並非讀做「ㄍㄨㄟ」，而且是「破」的意思。因此，無論從音或義來看，用「硅」字來為「Silicon」命名均不適當。

綜上所述，「矽」的台語發音可採用英語原字「Silicon」(音：['sılıkən])，也可採用其漢語音譯「ㄒ一ˋ」。

六、 砷－－英文：Arsenic，化學符號「As」。

「砷」(ㄕㄣ)為「Arsenic」之第二音節「-sen-」的音譯。人類很早就已經在大自然中發現若干砷的化合物－－例如自古即被當作毒藥的「砒霜」就是砷的氧化物(三氧化二砷)【註4】－－因此，日語稱砷為「砒素」(ヒそ，音：hiso)。又如，「雌黃」(三硫化二砷)和「雄黃」(四硫化四砷)也是自古常用的漢方藥石；其中「雌黃」也常被用作金黃色顏料，而「雄黃」泡酒則是在端午節被當作「避邪」的飲料 (至於是否真能「避邪」，那就見仁見智了)。【註5】

「砷」的台語發音可採用英語原字「Arsenic」(音：['αrsənık])，也可採用其漢語音譯「ㄕㄣ」(或台語音「sin」)。

【註3】根據《康熙字典》的解釋：「珪，同圭，瑞玉也。」因為在古人所認識的許多玉石裡面多少都含有「矽」的成分，故日語稱「矽」為「珪素」，讀音「けい そ」(kei so)。(「珪」的台語音為「khe」(ㄎㄝ)，與日語發音極為接近。)

【註4】砒霜無臭無味，下毒後神不知鬼不覺，因而成為古今東西方宮廷鬥爭(尤其是爭奪王位)中謀殺政敵的毒藥首選，故有「王之毒藥」(Poison of kings)之稱；又因為其毒性甚強，且無臭無味，故亦稱為「毒藥之王」(King of poisons)。

在中國古典小說《水滸傳》裡，武大郎也是被潘金蓮用砒霜毒死的。

【註5】在中國民間傳說《白蛇傳》裡，許仙聽信法海和尚之言，於端午節用雄黃酒灌醉白娘子，使她現出原形。許仙看到老婆竟然是一隻白色巨蟒，結果過度驚嚇而死。