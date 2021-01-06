憂資安威脅 川普禁支付寶等8款中國交易軟體

美國總統川普今天以資安威脅為由，簽署行政命令禁止國人使用支付寶、QQ 錢包、騰訊QQ、微信支付等8種中國支付軟體進行交易。川普這項行動也再度升高與北京的緊張關係。

川普表示，某些由中國開發或控制的網路行動通訊軟體威脅民眾安全、外交政策與美國經濟，必須採取措施解決這些中文軟體應用程式帶來的威脅。

他指出，這些與中國相關的應用程式會自動擷取來自美國數百萬用戶的大量訊息，包括敏感的個資，中國政府與中國共產黨能透過這些訊息推動經濟與國安意圖。因此必須採取行動，以保護美國國家安全。

根據行政命令，未來任何人與實體將不得與支付寶、CamScanner、QQ錢包、SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付和WPS Office共8個中國應用程式（APP）軟體進行交易。

這項命令將在45天內生效。命令也指示商務部長持續評估可能對國家安全構成威脅的其他應用程式，並要求商務部長、司法部長與國家情報總監提交報告與建議，防止美國用戶數據遭到外國對手竊取。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）發出聲明表示，支持川普對保護美國民眾隱私與免受中共威脅的行動，商務部會持續執行這項使命，確保國家、經濟與人民安全。

今天這項行政命令也是繼禁止微信與抖音（TikTok ）後，川普再次對中國應用軟體祭出禁令，也讓美中緊張關係再度升高。