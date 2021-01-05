武陵農場櫻花季2/12登場！台北出發專車1/6開賣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國人引頸期盼的武陵農場櫻花季將於2月登場！公路總局今（5）日宣布，今年櫻花季疏運時程從2月12日(大年初 一)登場，持續至 3月1日(星期日)，共計 18 日，每天入場人數上限為6000人。

公路總局表示，為讓上山民眾能有安全舒適的行車環境，並悠遊高品質的賞櫻空 間，比照往年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大措施。

場內總量管制：每天進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人；其中一日遊遊客分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人；住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證才能進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

道路交通管制：花季期間，武陵農場入口全天交管，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入；台7甲線45K至55K，櫻花季期間路邊禁止臨時停車，台中市政府警察局將於花季期間嚴加取締。

團客預約入場：今年武陵櫻花季每天仍開放團客20部甲類大型遊覽車及10部乙類中型遊覽車入場，都須加裝GPS設備，並須先行於武陵農場建置的預約平台辦理登記。

公共運輸接駁：為鼓勵民眾搭公共運輸到武陵農場賞花，共有6路線客運公車可搭，各路線每天提供固定可乘車人數，包括：

【國光客運臺北車站－武陵農場】：1,000 人/日。 【臺北市府轉運站－武陵農場】：1,000 人/日。 【宜蘭轉運站－武陵農場】：400 人/日。 【羅東轉運站－武陵農場】：300 人/日。 【三星鄉綜合運動場－武陵農場】：300 人/日。 【梨山－武陵農場】：200 人/日。

公路總局說，台北及宜蘭至武陵農場客運車票，採預售方式，1月6日起，在國光客運業者窗口及7-11、全家、萊爾富超商售票；梨山至武陵農場，1月11日起，可於「TBS台北轉運站」App購買車票及門票，另於花季期間，由豐原客運於發車前一日下午4時至6時，於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購6張，售票期間2月11日至28日。

另外，武陵農場表示，為讓遊客可以即時掌握櫻花現況與天氣狀況，特別在十大賞櫻區-茶莊及連續幾年入選全國票選第一-露營區架設即時錄影裝置；茶莊，可讓民眾即時掌握櫻花開花狀況、露營區則讓遊客掌握氣候狀態，請粉絲們記得追蹤《武陵農場 Wuling Farm》臉書粉絲專頁的發文，花況報導絕不中斷。