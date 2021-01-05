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【疫情緩升】本流感季首例重症 北部7旬婦沒打疫苗染A流 高雄托嬰中心爆發群聚

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/05 19:40
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合整理報導）疾管署疫情中心今（5）日指出，近期類流感疫情緩升，出現本流感季首例重症個案，也創下歷年最晚出現重症個案紀錄。此外，高雄一間托嬰中心也爆發類流感群聚。疾管署提醒，未來一週的疫情預測，腸病毒疫情緩升；類流感也會因為氣溫下降而疫情緩升，民眾千萬別大意。

疾病管制署疫情中心主任郭宏偉下午在疫情週報時表示，監測數據顯示，上週門急診類流感就診人次為3萬4972人次，疫情緩升。近4週社區實驗室呼吸道病毒分離情形，仍以呼吸道融合病毒最多。

上週也新增1例流感併發重症個案，為是本流感季第一例重症個案，於去年12月底發病，也創下歷年最晚發生流感重症紀錄。郭宏偉說明，該個案為北部77歲女性，沒有接種疫苗，感染的是A型H3N2。

此外，高雄去年底也發生一起托嬰機構的類流感群聚，有6名幼兒陸續出現發燒、咳嗽症狀，其中1名被驗出A型流感。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬今天證實，高雄市1所托嬰中心於去年12月17日通報有類流感，共有6名幼兒出現咳嗽、發燒及流鼻水症狀。

她表示，經篩檢出其中1名幼兒為A型流感，業者配合自12月25日到29日停托5天，以利環境清潔消毒；衛生局持續做人口密集處所監控，確認疫情未再擴大，已於今年元旦解除托嬰中心的管控。
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托嬰中心

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