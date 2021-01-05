新北上學Easy Go 2.0家長手冊再版 全面照護國小到高中特教生

新北市為協助特教生家長了解孩子各學習階段的需求與服務， 因應新修法規以符合現況，重新排版編修「 新北市身心障礙學生家長手冊」，並於今(5) 日公布於新北市特教資訊網提供家長免費使用。

教育局長張明文表示，現今社會多元， 教導特教孩子的環境適應及生活自理，更需要親師合作、 共同照護及支持。本市重編「上學Easy Go2.0—新北市身心障礙學生家長手冊」， 希望藉由手冊所提供的就學及學習權益等相關資訊， 增進家長對本市特教服務的認識，安心地與學校合作， 讓每位特教孩子都能做好轉銜教育，培養面對未來生活的適應能力。

參與手冊編輯的後埔國小阮郁珺老師表示， 特教生就學階段會有各種不同的問題， 家長想知道學校能提供什麼樣的資源幫助孩子， 家長本身如何協助孩子，都在這本以淺白易懂、 情境故事方式呈現的手冊裡。舉凡孩子在入學準備、學校運作、 相關資源運用、各項教育服務與福利申請程序，也以Q& A的方式解答家長關心及經常遇到的問題， 讓家長能夠更有系統地了解新北市從國小到高中階段的各項特教服務 。另外，承辦多年特教業務的林怡芳老師說， 103年發行這本手冊時，不僅協助學校， 連有些醫院兒童心智科都拿來和家長說明如何協助孩子， 今年能夠重編更符合現今法令及相關規定，而且編排內容完善豐富， 更增加家長閱讀意願。

甫拿到手冊的邱姓家長說，雖然孩子已經是高中生了， 但對於之後就業還是有很多問題需要澄清。 有這本手冊可以知道未來孩子興趣所向， 也了解平時可以協助孩子搜集哪些資料，評估孩子是否適合再升學； 對特教生家庭來說，這不只是一本手冊，更是一本寶典。 而另一名剛進入小學一年級就讀的特教生家長蔡媽媽說， 原來教育局有規劃各項支持服務， 也有安排這麼多的人力協助孩子就學就業， 非常感謝新北市有這麼好的服務，看到手冊內容真的安心不少。

教育局表示，新北市致力推動更貼心完善的各項特殊教育服務，以「 新北有愛、特教無礙」為目標，希望所有身心障礙學生都能在家庭、 學校、社會三方支持網共同努力下，享用應有的受教權， 達到終身教育的理想。上學Easy Go 2.0家長手冊除了發行實體書籍外， 電子檔也上傳至新北市特教資訊網(https://www. sec.ntpc.edu.tw)，歡迎民眾下載閱讀。