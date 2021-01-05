積極調整投資組合 為年終獎金變出大好未來

新的一年到來，回顧2020年的基金投資市場，想知道哪幾檔基金最受台灣投資人歡迎，哪幾檔基金規模最大，投資人可透過集保結算所的「基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）」，查詢相關的統計資訊，作為投資人選擇投資基金之參考。

境外月配息及境內ETF 持續為基金投資雙主流

依據基金資訊觀測站境外基金最新統計資訊(至2020年11月底)，以境外基金來看，目前國人持有境外基金規模達新台幣約3.6兆，大多數投資人還是喜愛每月配息的固定收益型基金或平衡型基金，持有比例分別為49.7%及14.7%，而臺灣人持有前三檔境外基金合計金額已逾新台幣9,000億，佔整體境外基金規模約25%，且該三檔基金皆為月配級別，顯示穩定月配息基金仍是臺灣投資人的最愛。

至於境內基金部分，投信發行指數股票型基金(ETF)的規模佔境內基金市場的39.7%，其次是貨幣市場型基金(22.2%)，再來是固定收益型基金(15%)。

2020年股市震盪之後 投資股票型基金比重逐漸升高

2020年全球股市震盪劇烈，投資人也積極調整投資組合，依據基金資訊觀測站資料，近半年來臺灣投資人申購基金已逐漸轉以股票型為主，統計2020年11月申購金額來看，前十檔基金已有半數為股票型基金，而整體市場有49.7%係申購股票型基金，固定收益型佔比下降至37.8%，或許顯示投資人在股市劇烈震盪之後投資信心逐漸恢復，調整投資組合改以較積極的股票型基金為投資標的。

至於境內基金部分，依據基金資訊觀測站資料，近半年來指數股票型基金(ETF)之申購金額僅佔境內基金全部申購金額之27.2%，較去年整年43.4%顯著下降，統計2020年11月臺灣投資人申購境內基金類型雖以貨幣市場型基金為主(55.9%)，惟指數股票型基金(ETF)已降至15.8%，而股票型(13.1%)佔比則有逐漸上升的現象，境內外基金申購的最新變化皆顯示近期投資人已逐漸調整投資組合以面對全球股市震盪劇烈的現象。

善用網路銷售平台 輕鬆理財變出大好未來

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境外基金國人持有金額依類型分布。資料日期：202011

境內基金規模依類型分布。資料來源：基金資訊觀測站