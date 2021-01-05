新北市長照和身障機構防疫大作戰 在仁家實境演練SOP以保障弱勢安全

新年伊始，歐美新冠肺炎再度肆虐，全球確診案例已超過8,500萬，有184萬多人死亡，甚至產生多起變種病毒，國內防疫進入秋冬專案嚴峻期，新北市政府為考量住宿型機構防疫安全，借用位於萬里的仁愛之家做實境演練，共有210家老人福利機構和11家身障福利機構參加，演練過程逼真，會後討論熱烈，機構均表示會全力盤點自身的照護人力和防疫物資，落實防疫措施，以保護機構內的弱勢族群。

實境演練由仁愛之家主任吳欽仁率隊，仁家有養護住民233人，護理人力16人、照服員67人。演練假設在養護二區發現一位長輩有發燒、咳嗽等，經護理人員協助送醫後確診罹患新冠肺炎，該區寢室立即進行隔離消毒，清潔人員穿著防護衣，以1,000ppm的漂白水擦拭消毒所有寢具桌椅、衛浴設備等，從低汙染區到重汙染區，並將接觸者進行採檢及居家隔離14天。

同時吳欽仁主任立即通報社會局，召集緊急防疫應變會議，分組調度防疫物資應用，清空養護二區，以進行周遭環境全面大消毒，由社會局協助安排其餘住民後送其他機構，仁家並向其他區長輩及家屬說明，以加強衛教，安撫長輩情緒。

擔任實境演練指揮官的社會局長張錦麗表示，去年一年國外疫情猖獗，國內幸好在中央疫情指揮中心及市府超前部署，以及國人的全力配合下，疫情相對緩和，她要特別感謝所有機構的努力，因為年長體弱者，容易受到病毒的侵犯，因此市府希望藉由實境演練，讓所有機構提高防疫的SOP，以保護長輩及弱勢族群的健康。

在演練後綜合座談有業者提到，一般小型機構沒有仁家偌大的場地可以分艙分流，還有萬一有長輩確診，是否可協請市府進行大規模的清潔消毒？衛生局疾管科長黃冠傑和萬里區長粘雪琴表示，市府和公所絕對會全力協助後送和清潔、消毒等，並追蹤感染來源，以杜絕病毒擴散。