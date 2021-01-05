新北校園預定地防治宣導雙管齊滅「火」 學生安全學習無蟻害

新北市林口區為新興重劃區， 在多項造鎮計畫下日益蓬勃， 但土石方的移入也給予紅火蟻入侵的介質。 近來林口區校園預定地施工前發現紅火蟻入侵， 因此通報新北市政府紅火蟻專管中心協助防治。防治人員於109年 11月底前往現地勘查，施灑觸殺型藥劑做緊急防治。另外， 不僅是防治作為，教育宣導更是提升防治效率的重要項目之一， 因此專管中心也邀請校方參與109年12月18日林口區紅火蟻防 治講習，了解正確的紅火蟻防治觀念，讓校園遠離蟻害、 學生安全學習。

林口區隨著機場捷運線通車、商圈的熱絡，人口快速的成長， 以至於鄰近學校入學名額逐漸呈現供不應求的情況， 為紓解該區的就學與幼兒照護之需求，新建校舍、 幼兒園等多元服務設施。與此同時， 防堵紅火蟻入侵即是校園預定地必須重視的項目之一。 為使該校園預定地工程能順利於期限內完工， 新北市政府紅火蟻專管中心依據「紅火蟻防治標準作業程序」 施灑觸殺型藥劑（芬普尼），協助該地進行緊急防治，並於109年 12月18日舉辦林口區紅火蟻防治講習， 宣導正確的紅火蟻防治觀念，以實際防治搭配教育宣導， 讓紅火蟻防堵作為無死角，給未來入學的學生一個無蟻害的環境。 另外，新北市政府為達成「都市解列、偏鄉圍堵」 之紅火蟻防治目標，採用跨單位整合防治來加強紅火蟻防堵成效，1 09年度共有29個新北市教育局權管之校園用地完成紅火蟻防治解 列，還給市民們安全學習、安心託付的教育場所。

新北市政府紅火蟻專管中心表示， 入侵紅火蟻時常伴隨著土石方及植栽等媒介侵入， 因此各校園地在施工前及綠美化工程上必須積極防堵紅火蟻， 並宣導正確的紅火蟻防治觀念，不輕易觸碰、踩踏蟻丘， 讓同學們能遠離蟻害，安心學習成長。109年度全新北市共解列2 00公頃，同時提醒民眾若發現疑似紅火蟻請立即通報， 相關防治人員將會前往現地勘查並進行緊急防治， 控制蟻害侵擾範圍。

提醒民眾若發現疑似入侵紅火蟻， 可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線（0800-095-590） 亦可至國家紅火蟻防治中心網站進行線上通報， 另外新北市民可撥打（1999、02-2960-3456）， 將有專業防治人員協助處理。