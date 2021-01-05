保單總體檢向NG保單掰了！北富銀：2021首重強化醫療保障、慎選投資型保單

你跟你的保單熟不熟？在迎接嶄新2021年之際， 切莫忘記為自己與家人進行保單健診。台北富邦銀行(下稱北富銀) 表示，2020年新冠肺炎疫情突襲，加上7月1日責任準備金利率 調整，導致各壽險公司商品條件改變， 理財客戶最愛的保單已大洗牌。根據北富銀統計，截至2020年1 1月，類全委投資型保單的銷量佔比逾5成，與去年同期相比年成長 42%，榮登市場人氣王， 而防疫保單在疫情影響下以黑馬之姿竄起，2021年大環境仍變幻 莫測，建議民眾於送舊迎新之際完整檢視保單。

保單健檢可視為風險規劃的「健康檢查」，隨著每個人的年齡、 婚姻、家庭、工作等人生階段的變化，所需的保障重點亦不相同， 因此， 定期進行保單健檢有助於減少不同時間點在風險保障計畫的疏漏， 避免不可承擔之重上身。北富銀指出， 從過往與理財客戶互動經驗來看，保單健檢常見五大NG，民眾可借 鏡他山之石檢視保單，看看有哪些保障缺口與重疊權益以進行調整， 或請金融專家協助盤點與提供配置建議：

一、保單失憶症

不記得保單內容、對自己保單的保障範圍渾然不知， 這是不少人共有的經驗。尤其現在市場上保險商品眾多， 保障範疇五花八門，常常聽完業務員的解說後， 過幾天保單內容也忘得差不多。北富銀指出，利用保單健檢的機會， 可好好複習現有的保單內容，同時盤點有沒有人情保單、孤兒保單， 去蕪存菁。萬一哪天有理賠需求， 就能馬上知道哪張保單可申請理賠，避免自己的權益睡著。

二、保單不符時勢所需

造成NG的主要原因有二。一是爸媽老早就幫孩子買好的保單， 這種保單常因時間流逝被遺忘，等到想起時已出現很大的保障缺口； 另一種是因大環境的改變，導致早期投保的保單已不符現況需求， 最顯而易見的例子就是醫療相關保險。當今醫療科技發達， 即便開刀也是儘量採傷口小、復原快的方式， 傾向住院天數愈少愈好，若僅有以住院天數計算理賠的保單， 恐難以真正轉嫁較大的醫療支出，因此需要檢視是否有「實支實付」 型保單來補足此缺口。

另外，2020年突如其來的新冠肺炎疫情，也讓市場重新思索， 既有的醫療相關保障是否完備。北富銀從保障客戶生活的角度出發， 在2020年新冠肺炎疫情爆發之際，與富邦人壽、 富邦產險合作提供防疫保單，補強法定傳染病的醫療保障。 北富銀表示，2021年雖然新冠肺炎疫苗施打在望， 但全球疫情發展的不確定性仍高，預料市場將持續關注醫療險、 傷害險，一年期防疫保單類的保險具成長空間。

三、保單以「不變」應萬變

初入社會因經濟能力有限，對保障通常會「先求有再求好」。 隨著年齡增加、收入提升，及結婚生子的身分與責任改變， 包括壽險的額度、醫療與意外保障的細節等， 都需要依人生階段的變化更仔細考量，甚至要具超前佈署思維， 若哪天真的發生意外，是否有足夠保險金能幫助家人度過難關。 另外，像受益人是否需變更、主附約如何搭配才經濟實惠、 萬一收入銳減的因應方式等，均需有通盤規劃。

北富銀建議，年齡是風險規劃中最簡單的依據， 民眾進行保單健檢時可掌握一個大原則，以年齡來看保障是否足夠， 通常該年齡最擔心的事物就是最優先需保障的地方； 其次再佐以家族病史、經濟狀況、身分與責任、理財計畫等， 進行保單的調整。例如，有些民眾在已具備充足保障之餘， 仍有餘裕想透過保險分散理財風險，2020年下半年恰逢責任準備 金利率調整，推升市場對類全委投資型保單的詢問度， 這類保單由專家代操，且通常有定期撥回機制可享穩健現金流， 榮登人氣排行榜之列。

不過須留意的是，投資型保單是具投資風險的，須自負盈虧， 並非人人適合。建議民眾投保前應釐清自己的保障需求及風險屬性， 也要確實看清楚保障內容與計費方式， 選出最適合的保險與理財規劃。

四、保單缺口補錯方向、重疊權益多

市場上保險商品百百種，同一類型商品就有無數選擇， 每張保單的保障範圍與條款大同小異，不細看很難分辨其中差異。 北富銀提醒，如果民眾在一知半解的情況下調整保單配置與預算， 很可能不僅沒省到保費， 還多繳了白花花的銀子重複買保障或補錯缺口， 無法有效轉嫁生活中的風險。因此，若看完保單內容仍一頭霧水， 務必尋求專業的諮詢與建議，北富銀指出，民眾除了找保險業務員， 北富銀全台132家分行亦提供保單健檢服務，歡迎民眾多加利用。

五、資料未變更

最後一個NG是最容易讓人忽略的小地方。多數人投保完後， 保單就塵封在家中某個角落，往往搬家換地址、 手機號碼或電話改了、職業異動等，就忘記保單須更新資料， 因此收不到保險公司的任何通知，甚至有忘記繳費的案例， 保單失去效力也不自覺。北富銀提醒，職業等級、受益人、 聯絡資料等都可能會影響到保單權益，所以定期進行保單健檢， 可確保保障權益不會因小失大。

面對2021年，北富銀認為，全球疫情仍具高度不確定性， 民眾須特別留意醫療險、傷害險的保障是否足夠；此外， 市場利率繼續維持低水準及未來IFRS17上路， 預期儲蓄險將更不具吸引力， 若民眾在資金規劃上仍希望兼顧保障與資產增值， 建議保障部分以高保障比的保單為優先， 搭配專家代操的類全委保單進行穩健資產配置。