保單總體檢向NG保單掰了！北富銀：2021首重強化醫療保障、慎選投資型保單

你跟你的保單熟不熟？在迎接嶄新2021年之際，切莫忘記為自己與家人進行保單健診。台北富邦銀行(下稱北富銀)表示，2020年新冠肺炎疫情突襲，加上7月1日責任準備金利率調整，導致各壽險公司商品條件改變，理財客戶最愛的保單已大洗牌。根據北富銀統計，截至2020年11月，類全委投資型保單的銷量佔比逾5成，與去年同期相比年成長42%，榮登市場人氣王，而防疫保單在疫情影響下以黑馬之姿竄起，2021年大環境仍變幻莫測，建議民眾於送舊迎新之際完整檢視保單。
保單健檢可視為風險規劃的「健康檢查」，隨著每個人的年齡、婚姻、家庭、工作等人生階段的變化，所需的保障重點亦不相同，因此，定期進行保單健檢有助於減少不同時間點在風險保障計畫的疏漏，避免不可承擔之重上身。北富銀指出，從過往與理財客戶互動經驗來看，保單健檢常見五大NG，民眾可借鏡他山之石檢視保單，看看有哪些保障缺口與重疊權益以進行調整，或請金融專家協助盤點與提供配置建議：
一、保單失憶症
不記得保單內容、對自己保單的保障範圍渾然不知，這是不少人共有的經驗。尤其現在市場上保險商品眾多，保障範疇五花八門，常常聽完業務員的解說後，過幾天保單內容也忘得差不多。北富銀指出，利用保單健檢的機會，可好好複習現有的保單內容，同時盤點有沒有人情保單、孤兒保單，去蕪存菁。萬一哪天有理賠需求，就能馬上知道哪張保單可申請理賠，避免自己的權益睡著。
二、保單不符時勢所需
造成NG的主要原因有二。一是爸媽老早就幫孩子買好的保單，這種保單常因時間流逝被遺忘，等到想起時已出現很大的保障缺口；另一種是因大環境的改變，導致早期投保的保單已不符現況需求，最顯而易見的例子就是醫療相關保險。當今醫療科技發達，即便開刀也是儘量採傷口小、復原快的方式，傾向住院天數愈少愈好，若僅有以住院天數計算理賠的保單，恐難以真正轉嫁較大的醫療支出，因此需要檢視是否有「實支實付」型保單來補足此缺口。
另外，2020年突如其來的新冠肺炎疫情，也讓市場重新思索，既有的醫療相關保障是否完備。北富銀從保障客戶生活的角度出發，在2020年新冠肺炎疫情爆發之際，與富邦人壽、富邦產險合作提供防疫保單，補強法定傳染病的醫療保障。北富銀表示，2021年雖然新冠肺炎疫苗施打在望，但全球疫情發展的不確定性仍高，預料市場將持續關注醫療險、傷害險，一年期防疫保單類的保險具成長空間。
三、保單以「不變」應萬變
初入社會因經濟能力有限，對保障通常會「先求有再求好」。隨著年齡增加、收入提升，及結婚生子的身分與責任改變，包括壽險的額度、醫療與意外保障的細節等，都需要依人生階段的變化更仔細考量，甚至要具超前佈署思維，若哪天真的發生意外，是否有足夠保險金能幫助家人度過難關。另外，像受益人是否需變更、主附約如何搭配才經濟實惠、萬一收入銳減的因應方式等，均需有通盤規劃。
北富銀建議，年齡是風險規劃中最簡單的依據，民眾進行保單健檢時可掌握一個大原則，以年齡來看保障是否足夠，通常該年齡最擔心的事物就是最優先需保障的地方；其次再佐以家族病史、經濟狀況、身分與責任、理財計畫等，進行保單的調整。例如，有些民眾在已具備充足保障之餘，仍有餘裕想透過保險分散理財風險，2020年下半年恰逢責任準備金利率調整，推升市場對類全委投資型保單的詢問度，這類保單由專家代操，且通常有定期撥回機制可享穩健現金流，榮登人氣排行榜之列。
不過須留意的是，投資型保單是具投資風險的，須自負盈虧，並非人人適合。建議民眾投保前應釐清自己的保障需求及風險屬性，也要確實看清楚保障內容與計費方式，選出最適合的保險與理財規劃。
四、保單缺口補錯方向、重疊權益多
市場上保險商品百百種，同一類型商品就有無數選擇，每張保單的保障範圍與條款大同小異，不細看很難分辨其中差異。北富銀提醒，如果民眾在一知半解的情況下調整保單配置與預算，很可能不僅沒省到保費，還多繳了白花花的銀子重複買保障或補錯缺口，無法有效轉嫁生活中的風險。因此，若看完保單內容仍一頭霧水，務必尋求專業的諮詢與建議，北富銀指出，民眾除了找保險業務員，北富銀全台132家分行亦提供保單健檢服務，歡迎民眾多加利用。
五、資料未變更
最後一個NG是最容易讓人忽略的小地方。多數人投保完後，保單就塵封在家中某個角落，往往搬家換地址、手機號碼或電話改了、職業異動等，就忘記保單須更新資料，因此收不到保險公司的任何通知，甚至有忘記繳費的案例，保單失去效力也不自覺。北富銀提醒，職業等級、受益人、聯絡資料等都可能會影響到保單權益，所以定期進行保單健檢，可確保保障權益不會因小失大。
面對2021年，北富銀認為，全球疫情仍具高度不確定性，民眾須特別留意醫療險、傷害險的保障是否足夠；此外，市場利率繼續維持低水準及未來IFRS17上路，預期儲蓄險將更不具吸引力，若民眾在資金規劃上仍希望兼顧保障與資產增值，建議保障部分以高保障比的保單為優先，搭配專家代操的類全委保單進行穩健資產配置。