你也愛小型犬嗎？美國犬業俱樂部公布新犬種 活潑俏皮惹人愛

最新的寵物犬外表和約克夏相似，能和老人與小孩相處融洽。（圖/美聯社） 最新的寵物犬外表和約克夏相似，能和老人與小孩相處融洽。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國犬業俱樂部(The American Kennel Club)週一(4日)公布最新的寵物犬品種Biewer terrier，成為第197個經過官方認證的犬種，也讓這類家犬具備參加寵物展的資格，像是已有130年歷史的美國西敏寺犬展（Westminster Kennel Club Dog Show）。

根據美聯社，由於Biewer terrier是從約克夏梗中繁殖出來的，外表看起來和約克夏極為相似。這個品種的繁殖最早來自於1984年的一對德國夫婦，他們發現飼養的約克夏犬具有稀有白色花斑，因此兩人將兩隻帶有隱性基因的約克夏梗犬進行繁殖，讓花斑著色。

Biewer terrier大約有1.8至3.6公斤重，和大部分的小型犬一樣，性格俏皮、活潑又聰明，不過和其他小型犬最不同的地方是，它們不會因為過度神經質或容易緊張而大肆吠叫，對人也相當友好、隨和，因此能和老人與小孩相處融洽。然而，Biewer terrier非常需要主人的陪伴，所以時常不在家的人不建議飼養這類型的犬隻。

Biewer Terrier的外觀與約克夏梗相似，不過有著特殊的花斑。（圖片來源：美聯社）