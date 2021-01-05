日本唐吉訶德來了！ 台灣首店於1/19西門町開幕

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）日本折扣零售連鎖店「唐吉訶德」確定於19日登台！台灣首間門市將設點在台北市西門町商圈，3層樓商場將販售各式各樣日本直送商品，美妝產品，零食餅乾，飲料汽水、生鮮蔬果，現做的熟食、壽司外，還有台灣市場的獨家服務，屆時勢必引起一波排隊血拼風潮。

在全球擁有超過637間分店的「唐吉訶德」自2017年起陸續在東南亞展店，首店落腳於新加坡，目前已有8家分店；2019年又於泰國及香港兩地成立首店，香港目前共有6家分店；而馬來西亞與澳門首店也將於近期開幕。

「唐吉訶德」早在前年就傳出要來台展店，原本預計設點在台北忠孝東路四段的永福樓舊址，最後據《好房網》報導，因房東以建築安全為由，拒絕在大樓內設置手扶梯而告吹，到了去年9月，唐吉訶德在台灣104網站釋出徵才消息後，引起外界好奇到底確切的落腳點在哪。

在台灣民眾引頸期盼了一年多，「唐吉訶德」今（5）日終於在官方臉書宣布，台灣首店於1月19日(星期二)早上10點正式在西門町開幕，以海外市場常見的「Don Don Donki」為名，同樣是以24小時營運模式，除了美妝商品、零食餅乾，飲料汽水外，還有日用品、家用電器等專賣區，以及生鮮蔬果，現做的熟食、壽司等，並預告將會推出台灣市場的獨家服務，像是日本直送的各式蘋果、在鮮魚區販售活貝類等。

新冠肺炎自2019年初肆虐全球，各國實施嚴格邊境管制下，對慣用日本貨的民眾來說，出國補貨之日遙遙無期，這次「唐吉訶德」登台，可說是一解相思之苦，勢必吸引一堆因出不了國的民眾排隊掃貨。