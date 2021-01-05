澳中交惡 澳洲「蝙蝠三明治」廣告恐惹惱中國？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）澳洲戶外用品品牌「划船、露營、釣魚（直譯）」（Boating Camping Fishing，BCF）主打上山下海等野趣活動所需設備，最近卻因一支爭議廣告而水深火熱。廣告影片出現了吃「蝙蝠三明治」的不舒服畫面，引發軒然大波，且似有暗諷武漢肺炎起源之意味，恐怕還會惹得中國不開心。

這支46秒的廣告，呈現澳洲夏日戶外遊趣，配上輕快歌曲。歌詞提到，這場新冠肺炎（COVID-19）疫情全是因為有人吃了蝙蝠才引起，畫面正是一人大啖蝙蝠三明治的無所謂模樣，雖不過短短數秒，卻達到了不只吸睛還吃驚的效果。

儘管本次疫情是從武漢海鮮市場爆發，關於病毒宿主可能為蝙蝠的說法也傳得得沸沸揚揚，但迄今始終沒有鐵板釘釘的證據，能證實疫病起源與蝙蝠有關。

自BCF於12月11日在YouTube放上這支影片，迄今已逾25萬人次觀看，其中也包括了澳洲廣告標準局（AD Standards）。BBC報導，該單位已接獲多人抗議，正就廣告適切性展開調查。事實上，這家廠商早已「前科累累」，2016與2018年都榮登廣告監管單位受理的最多抱怨榜。

廠商喊冤表示，這支影片不過是想透過輕鬆戲謔的方式，鼓勵澳洲人在疫情封鎖下，仍可在自家後院探索、接近大自然。發言人不諱言，BCF的行銷風格本就以「無傷大雅的趣味」聞名，批評者所在難免，公司相當清楚。

儘管BCF強調觀眾無須太認真，但在澳中關係跌入谷底之際，這支廣告恐怕會再觸及中國的逆鱗。澳洲4月就向國際疾呼，應就新冠肺炎源頭展開調查，外交高層直接點名中國。從那時起，兩國關係一路急凍，中國多次拿澳洲產品開刀，施展貿易報復。去年11月，中國宣布對澳洲紅酒課徵212%的報復性關稅，棉花、煤礦、大麥、大麥等品項，也都面臨進口禁令。