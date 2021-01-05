（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華航空還有4架號稱「空中女王」的747-400客機，今年(2021年) 首季將退役，華航特別舉辦一場告別秀，於2月6日推出一日微旅行活動，邀旅客搭機俯瞰日本富士山。

華航昨(4日) 宣布，為回饋廣大的747粉絲，將於2月6日推出「747空中女王 Farewell Party后翼起飛」一日微旅行，包含專屬地面參觀行程及搭機俯瞰日本富士山，限量350個名額，1月6日上午10時於KKday旅遊平台開賣，商務艙新台幣9747元（1樓）／1萬747元（2樓）、經濟艙7470元。

波音747是民航界最早的廣體客機，4具發動機加上機身前半段雙層設計，可載400多名旅客，上層座椅旁寬敞的空間設計成置物箱，獲很多商務人士喜愛。在空中巴士A380還未問世前，是唯一的巨無霸飛機，其中一款747-400也被喻為「空中皇后」或「空中女王」，從西元1989年到2010年，曾引領風騷逾20年。

華航自1975年起，先後共引進19架747-400客機，近幾年陸續汰除，目前還有4架，預計今年首季，陸續退場。

華航說，在退役前夕帶領旅客體驗最後風華的這架747客機，編號B-18215，為波音於2005年4月最後生產交付華航的飛機。2月6日微旅行班號CI-2747，紀念退役前別具意義的最後一趟載客飛行。

華航在這趟「空中女王」告別秀中，為旅客在機上提供鰻魚飯等美味靜岡日式特色料理，旅客還可把華航747專屬禮包及靜岡辦事處提供的日系伴手禮帶回家，其中747專屬禮包有活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、紀念飛行證書及華航海軍藍盥洗包等，也有機會獲得富士山玻璃杯及獨家747彩繪模型機。

華航官方臉書在PO文中介紹「華航747空中女王最後巡禮」指出

中央社報導，華航「747空中女王 Farewell Party 后翼起飛」一日微旅行活動，2月6日上午7時47分開放報到，先讓旅客體驗獨一無二的登機門驚喜活動，參觀747客艙等拍照紀念。隨後於上午11時30分由桃園機場出發，到富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，預計下午5時10分抵達桃園機場，華航提供預購機上免稅品8折起優惠，滿250美元再贈行李保護套。

【1月6日開賣】台灣華航波音747「空中女王」告別秀 帶旅客搭機俯瞰日本富士山