【旱災應變】北台灣石門水庫存量不足•桃園灌區第1、2分區一期稻作公告停灌 台中、竹、苗地區6日起減量供水

更新時間: 2021-01-05 19:27

首次發稿: 2021-01-05 16:35

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）旱災中央災害應變中心今天(5日) 宣布，因近期石門水庫蓄水率回升，桃園灌區第3分區約7174公頃一期作可以供灌耕作，至於桃園灌區第1、2分區，因水庫蓄水量仍無法滿足，必須公告停灌，停灌面積約為2.8萬公頃。



圖/經濟部

旱災中央災害應變中心，於今(5)日召開第6次工作會報，由指揮官經濟部長王美花親自主持。

根據新聞稿，桃園石門水庫在各單位加強節水調配、翡翠水庫支援及近期降雨受益，蓄水量略為回升，經評估桃園(第3分區)灌區即桃園楊梅、新屋及新竹湖口、新豐等部分地區，共約有7,174公頃一期作可以供灌耕作；餘桃園（第1、2分區）灌區即桃園、觀音、大園等及石門灌區全區共2.8萬公頃，則因水庫蓄水量無法滿足灌漑用水，在不得已情況下必須公告停灌。

王部長表示，中央氣象局及氣象專家均預測今年(2021年) 2至6月受反聖嬰現象影響，降雨以偏少機率最大，目前新竹、苗栗及臺中地區水庫蓄水率約2~3成，水情比較吃緊，已於上次工作會報決定1期作停灌。

桃園石門水庫在各單位共同努力及近期降雨，蓄水量略為回升至1.3億噸，經與會各單位充分討論，全力調配運用埤塘、河川及區域排水的水源原則下，決定桃園 (第3分區) 灌區即桃園楊梅、新屋及新竹湖口、新豐等部分地區約有7,174公頃一期作，自2月21日起採取節約供灌；餘桃園（第1、2分區）灌區桃園、觀音、大園等及石門灌區全區共2.8萬公頃公告停灌，並針對停灌農民及相關產業給予補償及救助。



王部長強調，停灌是最後不得已、痛苦的決定!桃園（第3分區）灌區一期作雖可以供灌，但仍需採取最大化節水調度措施，包括整田期間優先以埤塘供水、加強引用區域排水及河川水源、北水處最大量支援板新地區等，以減少石門水庫放水量，延長水庫供水時間，降低枯水期結束前缺水風險。也要求農委會農田水利署特別強化供灌區內用水秩序管理，經濟部水利署配合需求提供抽水機支援埤塘抽水利用，以多元方式充分利用現有地面水源。



王部長說明，除農業停灌外，新竹、苗栗及臺中地區也將自明(6)日起實施減量供水橙燈，每月1,000度以上工業大用水戶節水7%，非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需之用水節水10%，並視水情狀況循序漸進至20%。已請台水公司加強持續針對受影響用水戶溝通說明及訪視，並提供載水點等必要協助，也要求科技部、經濟部工業局及加工出口區管理處針對科學園區、工業區及加工出口區加強輔導廠商節水，除達節水成效外，也協助廠商降低衝擊。

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