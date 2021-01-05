2款日本進口鮮草莓 農藥、鎘超標　食藥署邊境攔截

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）愛吃草莓的你快睜大眼！食藥署今（5）日公布最新邊境查驗不合格名單，共有3件草莓產品檢驗不合格，包括：2件來自日本的鮮草莓驗出不得檢出的農藥及鎘超標，必須退運或銷毀。另外還有1款日本進口的草莓糖，也因檢出不得用的甜味劑違規。

衛生福利部食品藥物管理署上午公布邊境查驗不合格名單，共有14項進口產品檢驗不合格，包括有義大利的菠菜、德國的香草紅茶、比利時的吉康菜、中國的枸杞和蘆薈萃取粉末、德國的JINGJING 香草紅茶等，分別被檢出農藥殘留含量不合格等。

日本出口「鮮草莓(熊本)(FRESH STRAWBERRY)」檢出其它衛生項目不符規定(重金屬含量不符規定 & 農藥殘留含量不符規定)。（圖／食藥署官網）

其中有3件草莓產品檢驗不合格，包含2件新鮮草莓和1件軟糖，分別為：台北濱江股份有限公司自日本進口的一批、2.5公斤的「鮮草莓（佐賀）」檢出殘留農藥氟尼胺0.21ppm、賽安勃0.33ppm；新北市千和水果有限公司自日本進口、2.5公斤「鮮草莓（熊本）」檢出殘留農藥氟尼胺0.52ppm，以及重金屬鎘0.09mg/kg。

由鑫弘貿易有限公司進口的「MIKAKUTO味覺糖 草莓味軟糖（MIKAKUTO PUCCHO ICHIGO CANDY）」也被檢出甜味劑新橙皮苷二氫查爾酮0.02g/kg，但該甜味劑非我國准用的食品添加物，整批50箱，共288公斤全得依規定退運或銷毀。

日本出口「MIKAKUTO味覺糖 草莓味軟糖(MIKAKUTO PUCCHO ICHIGO CANDY)」檢出甜味劑含量不符規定。（圖／食藥署官網）

中央社引述食藥署北區管理中心科長陳慶裕說法，按國內規定，屬於殺蟲劑的農藥氟尼胺及賽安勃皆不得使用於草莓；其中賽安勃在國內只准用於茶類，氟尼胺雖准用於瓜果類及水果類，但不可用於草莓。依現行檢驗標準，氟尼胺定量極限為0.01ppm，賽安勃為不得檢出，鎘限量為0.05mg/kg。

陳慶裕說，這是過去6個月以來發現的唯二日本草莓違規，因此會針對進口商加強逐批抽驗的力道，提升到20%到50%，如果再次發現違規，則提高比率到百分之百。