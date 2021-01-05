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【新冠肺炎】1/5新增兩例境外移入 均是從美國返台灣

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/05 14:27
【新冠肺炎】1/5新增兩例境外移入 均是從美國返台灣

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增2例武漢肺炎境外移入（COVID-19）確定病例(案817、818)，均是從美國入境的本國籍人士。

指揮中心表示，案817為本國籍70多歲女性，居住美國(前次自臺灣出境時間為2020年11月)，今(2021)年1月1日有喉嚨不適及輕微咳嗽症狀，1月3日與一名家人一同返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有不適症狀，於機場採檢，並於今日確診，Ct值18，病毒量較高，研判是近期發病。

指揮中心已掌握個案同班機前後二排旅客共3人(含個案同行家人)，列居家隔離，其中個案同行家人有流鼻水及鼻塞症狀，於機場採檢結果為陰性，將安排第二次採檢。

案818為本國籍20多歲女性，居住美國(前次自臺灣出境時間為2020年9月)，去(2020)年12月上旬曾有流鼻水及鼻塞症狀，分別於12月15日、26日及29日在美國當地採檢，結果皆為陰性；個案今年1月2日出現嗅覺異常，1月3日與一名家人一同返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，因出現味覺異常，入境時主動告知檢疫人員，於機場採檢，並於今日確診，Ct值21，病毒量較高，研判是近期發病。

指揮中心已掌握個案同班機前後二排座位旅客共8人(含個案同行家人)，列居家隔離，其中個案同行家人曾有流鼻水及鼻塞症狀，於機場採檢結果為陰性，將安排第二次採檢。

指揮中心統計，截至目前國內累計817例確診，分別為722例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、697人解除隔離、113人住院隔離中。
武漢肺炎
新冠肺炎
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境外移入

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