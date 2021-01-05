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台灣華航副機師居家檢疫期間外出打高爾夫　將開人評會從重議處

▲中華航空公司今天(5日) 證實，一名副機師去年(2020年) 11月居家檢疫期間，違反武漢肺炎防疫規定外出打高爾夫，當事人已認錯。▲台灣中央流行疫情指揮中心於2020年12月28日宣布，自2021年1月1日起，強化國籍航空公司機組員健康防疫管控措施。

By 社會組, 台灣英文新聞
2021/01/05 14:42
示意照 (圖/Getty Images)

示意照 (圖/Getty Images)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華航空股份有限公司今天(5日) 證實，一名副機師去年(2020年) 11月居家檢疫期間，違反武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎/COVID-19）防疫規定外出打高爾夫，當事人已認錯，近期開人評會從重議處。

華航說，初步調查這名副機師去年11月執行CI-5107舊金山-台北貨機任務，台灣時間11月13日凌晨1時54分抵台，應執行3日居家檢疫，卻在11月15日外出打球，確已違反防疫規定。

另外，這名副機師也遭檢舉去年12月27日結束居家檢疫後逛OUTLET。

中央社5日引述華航說，這名副機師是執行CI-5321安克拉治－台北貨機任務，台灣時間去年12月22日中午12時47分抵台，依規定可在3日居家檢疫結束後外出，但自主健康管理期間應避免前往人潮較多場所，外出應戴口罩。

華航表示，違反居家檢疫規定部分，當事人已承認錯誤及表達歉意，願接受懲處，公司將依調查結果提報交通部民用航空局及中央流行疫情指揮中心，並依規定開人評會從重議處。

華航說，員工如果違反防疫規定，依獎懲規定從重議處，情節重大者將停職甚至解僱，嚴格落實防疫。

台灣中央流行疫情指揮中心於2020年12月28日宣布，自1月1日起強化國籍航空公司機組員健康防疫管控措施: (如下表)

台灣華航副機師居家檢疫期間外出打高爾夫　將開人評會從重議處圖/衛福部社群媒體: 疾管家
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違反規定

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更新時間 : 2021-01-05 16:23 GMT+08:00

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