長榮航空入選全球10大最安全航空　台灣航空唯一上榜

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）總部設立在澳洲的航空評分網站AirlineRatings.com 公布2021年全球最安全航空公司排行榜，其中長榮航空排名第六，也是前20名中唯一一家台灣公司。

對此，長榮航空今（5）日表示，「長榮航空感謝全球旅客以及AirlineRatings 的肯定，我們將持續努力提供旅客最安全、最舒適的服務。」

AirlineRatings.com 近日公布2021年全球最安全的20家航空及10家最安全廉價航空排行。成立於1989年的長榮航空排名第六，是唯一一家入選的台灣航空公司，不過其排名較2020年下降三個名次。

該評分網站的總編輯湯馬斯（Geoffrey Thomas）表示，名單上的航空公司在航空業中都表現出色，「實際上，前20名之間的差異很小，它們都是佼佼者。」

澳洲航空（Qantas Airways）則連續兩年位居榜首。亞太地區共有七家航空公司上榜，包括紐西蘭航空（Air New Zealand）、新加坡航空（Singapore Airlines），以及國泰航空（Cathay Pacific Airways）等。

根據評分網站，排行將各項數據納入參考，包括各家航空公司的墜機和嚴重事故記錄、航空管理部門和航空業機構的審計、政府審計、安全措施，以及機隊年齡等；而有鑑於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大流行，今年的排名也參考了航空公司的防疫措施。