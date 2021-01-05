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【人生無常】媽媽、阿姨都因肺腺癌離世　北台灣市議員鍾沛君右肺動手術「希望永遠不會倒下」

鍾沛君4日手術前在臉書po文表示，25歲那年，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，她總是下意識地在跟時間賽跑。她知道家族裡的人，餘生都必須對抗那道看不見、卻如影隨形的「終點線」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/05 12:12
圖/台北市議員鍾沛君臉書

圖/台北市議員鍾沛君臉書

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市議員鍾沛君的媽媽和阿姨都因肺腺癌離世，她因例行健檢發現右肺異常，於昨天(4日) 動手術。她的臉書小編晚間發文指出，鍾沛君手術順利，已回病房休息，術後第一句話是「痛死啦」。

很高興向大家報告，鍾沛君手術順利完成，目前已經返回病房休息，意識也已經恢復，但是傷口還在疼痛，也需要一點時間恢復體力，所以請恕她暫時還無法答謝所有的祝福與關心。

病灶確如預期，但詳細情況尚待化驗，留待鍾議員康復之後親自說明。

這篇是小編代po，很想跟大家分享「有老闆的感覺真好！」，順便「爆料」鍾議員術後第一句話是：「#痛死啦！」。

4日手術前鍾沛君曾在臉書po文:

1月4日，手術日，為了我在這個世上的所有牽掛。

如果，1月7日，你看到了一篇新的文章，那就是我在全新人生，寫下的，關於重生。

我期待你能夠看到它，因為，我也是：）

我是鍾沛君，我曾經是記者、模特兒、主播。現在是台北市議員。

無論我是哪個身分，常有人好奇「為什麼妳走路速度這麼快？」我通常只是笑笑，說不出真正的答案。

鍾沛君在po文表示，25歲那年，肺腺癌接連帶走媽媽和阿姨後，她總是下意識地在跟時間賽跑。她知道家族裡的人，餘生都必須對抗那道看不見卻如影隨形的「終點線」。

十年來，她從不接受醫生口中「不可對抗的命運」，就算是命運，她也堅信命是由她，絕不由天。於是她用雙倍轉速，活在相同的24小時裡，她可以沒日沒夜跑新聞兼主播播報時段；她就算成了單親媽媽也從沒鬆動過對工作的企圖心；而現在，她是念著碩士班的民意代表。

生活很緊繃，但我是如此捨不得生命裡的每一分鐘。

每次被要求合影，我一定全神貫注的微笑，因為不知道還有沒有機會再拍下一張；每一件選民服務，我一定傾力讓陳情人得到最妥善的處理，因為不知道還有沒有機會做更好的安排。

我不會悲觀的、灰暗的渡過日常，但也不可能樂觀的揮霍日子。我比誰都清楚，沒人說得準明天先來，還是無常先至。

不過這一次，「是無常先來」。由於例行年度健檢從電腦斷層發現右肺異常增生變化，醫師建議立刻動刀，她知道該踏上另一場冒險了。

從診斷出爐到2021年1月4日排定手術日，35天，旁人或許覺得她瘦了一圈，其實她只是要自己不露情緒，以更快速度完成手邊該做，以及計劃做的種種。

去演講，她依然一口氣劈哩趴啦；她也參加好多里鄰歲末活動（用力抱了大家的孩子、狗狗以及媽媽）；她提前考了原本夏天才要繼續的自由潛水執照；拍了新的照片設計、送印春聯（好希望今年還是能親自發到大家手上）；她聽了人生第一場五月天，在漫天煙花跟愛裡迎接了2021年。

前幾天，她的孩子在睡前問，什麼是「可遇不可求」，她說那是，「你很期待、很渴望的事情，但只有老天才能決定你能不能得到它。」小腦袋似乎很滿意這個答案，翻身抱著巧虎沒有追問，也就沒看到她快速抽了衛生紙。她希望孩子一直一直如此深信

「媽媽」就是無所不知、無所不能，包括，永遠不會倒下。
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